校長握校務基金 學生教授呼籲修法

2019-11-19 15:05 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



台大研協會19日召開記者會，談及校務基金監督及管理被校長把持一事。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook

針對9月份爆出國立台北商業大學校長張瑞雄挪用公款一事，台大研協會、教授及反教育商品化聯盟19日召開記者會，呼籲立法院盡速修訂校務基金監督規範，並提出校務會議須有學生代表等訴求。但張瑞雄受訪回應表示：「國立大學經費使用皆有科目和依據，與公家機關標準一樣嚴格，如要加強監督，可比照私立大學，由教育部指派會計師來校查核。」

張瑞雄也補充，之前遭爆料的案件已由教育部調查澄清，使用均合法，絕無虧損之事，希望媒體及立委不要再引用不當消息。而校務基金監督的問題，已有教育部會計處一條鞭的指揮掌握，審核已經非常謹慎嚴格，如要加強監督可比照私立大學，由教育部指派會計師來校查核，若由校內教授或學生監督，既不專業也易淪為黨同伐異。

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校務基金須經正確程序

記者會中指出，全台有49間國立大學院的校務基金管理權都在校長身上，且金額高達每年1130億，然而，負責稽核的小組竟也由校長室指派。9月份爆出國立台北商業大學校長張瑞雄挪用公款一事，更讓法規漏洞浮上檯面。台大電機系教授吳瑞北說：「稽核小組是要審視基金分配是否妥善，卻從屬於使用者底下，明顯就有問題。」

台灣大學研究生協會會長王昱鈞建議，立法院應盡快修訂《國立大學校院校務基金設置條例》，杜絕監督者被管理者操控的現象；須保障學生及老師代表能夠參與討論校務基金如何配置的權利。他說：「學生常常不知道校務基金到底用在哪，稽核小組應該要有一名推派的學生代表。」

恐球員兼裁判

清華大學電機系教授呂忠津本身曾擔任4屆校務經費稽核委員會主席，他透露：「教育部2015年的修法，讓稽核人員隸屬於身為校務基金管理主席的校長底下，實在有違常理。」吳瑞北教授也支持表示，由校長任命稽核人員恐有球員兼裁判的疑慮。

張瑞雄說，國立大學跟公家機關一樣，所有的經費使用都要有科目和依據，如果大學要成立經費稽核委員會，那行政院各委員會是否也要比照辦理？且現時各申訴管道也很透明，校長也會面對輿論壓力而不敢胡作非為；針對校長反對經費稽核委員會重啟，他回應，恐有心人爭取進入此委員會，藉此方式壓制校內各單位，導致行政效率低落。

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