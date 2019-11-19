親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

民眾黨不分區名單曝光 黃瀞瑩排十三、新光公主第七

舊金山房價被玩壞！雙薪家庭憂成遊民 「谷歌蘋果害的」

東吳EMBA揮舞兩根魔法棒 人才點石成金

2019-11-19 09:40文／ 東吳大學 提供

面對未來產業需求的高度競爭，需要有察覺市場變化與解決問題的能力，專業專才已無法勝任，未來的高階領導人才必須具備整合的技能，才能創造個人獨特價值。東吳EMBA以多元課程與百年文人底蘊，在數位時代引領企業菁英掌握內外兼修的商場權衡之道。

圖／東吳大學 提供
圖／東吳大學 提供
分享

隨著自動化與人工智慧逐漸改變人類生活，數位化勢不可擋；根據顧問諮詢公司PwC最新調查，臺灣有七成的企業領袖都認為，AI將改變人才與工作需求，讓企業主在治理策略上更加重視聚焦人才規劃，並視為未來三年勝出同業表現的重要關鍵。

百年老店 揮舞魔法棒讓創新更創新
東吳大學擁有百年歷史，最新的私立大學評比中，在全國私校學生招收多是負成長狀況下，東吳大學相較去年招生漲幅增加10.24％，是各校最多。大象體積比別人大不稀奇，但怎麼做才能讓牠唱歌跳舞？東吳大學EMBA主任邱永和給的答案是：「勇於創新」，他認為，如同企業經營，必須擺脫毛利思維，從品牌角度思考轉型創新。東吳EMBA在數位轉型時代率先迎戰，揮舞著「數位創新」與「薈萃人文」兩根魔法棒，提供企業菁英更高的經營視野，帶領企業看見轉型痛點。

圖／東吳大學 提供
圖／東吳大學 提供
分享

數位創新 建構嶄新契機
東吳EMBA打造專業與跨域的領導人才，整合了商學院豐富的教學資源，投入於打造跨領域的領導人才；同時，藉由多元化課程設計，不僅讓學員認識不同領域的企業菁英，更能拓展學習者的學識與人脈，而商學院地處城中校區，一直以來更是與產官學界關係密切，引領跨界與跨領域的政商交流合作。

同時，東吳EMBA像是「霍格華茲」的巫師般，不斷揮舞著規劃未來人才的魔法棒，其中最重要的，是「數位創新」。首先是「E-TRY 一起踹」東吳EMBA商業生態系平台招募，聯合眾人之力，以EMBA師資從產官學三面向同時推進，無論是業務媒合、人才培育、資源整合，到顧問服務一次到位，讓國際看到台灣軟實力，另外百年學校挑戰數位轉型，成立人工智慧應用研究中心，更在EMBA招生網頁導入AI客服，讓報考者獲取報名招生資訊更加智慧與便利。

薈萃人文 底蘊時代脈動
「硬是軟，軟是硬」傳奇管理大師TOM PETERS曾如此提到。在ＡＩ時代面對變化，硬實力之外軟實力更是關鍵，包含ＥＱ和跨領域知識，尤其創造力不可能憑空而降，是在本職領域精熟之後，觸類旁通，把它應用到另一個領域，產生新的概念或產品出來。因此，在東吳EMBA，我們重視「軟硬」內外兼修，搶先推出經營者身心健康風險管理，強調除了對外管理用人識人的提升外，更要兼顧自身的心靈健康，尋求身心平衡的重要性，掌握商場權衡與生活均衡之美。藉由東吳EMBA融合百年文人底蘊，以及資訊科技與應用趨勢加值，相信能與學員共譜嶄新的職場暨人生樂章。

在新時代來臨，有危機也有機會，人的價值不會消失，需要新思維、判斷力與創造力才不會被取代。每位企業高階經理人、中小企業主，更需要抓住產業創新轉型的契機，加入東吳EMBA，將是您最佳的選擇！

東吳大學商學院EMBA 109招生說明會
■109招生說明會：

【場次一】108年11月27日(三)晚上7點 / 地點：東吳大學城中校區鑄秋大樓一樓2123會議室

【場次二】108年12月7日(六)上午9點30分 / 地點：東吳大學城中校區鑄秋大樓一樓2123會議室

■109招生說明會報名方式

1. 線上報名：https://www.accupass.com/go/scuemba109

2. E-mail報名：請填寫報名場次、姓名、公司行號、職稱、連絡電話、Email（請回覆至emba@scu.edu.tw）

3. 電話報名：請洽EMBA辦公室(02)2311-1531 ext.2871

相關新聞

會考成績墊底國中校長調教育處惹議 林明溱稱督促用心

2019-11-18 15:36

揪出新興毒品 教部與法部合作

2019-11-18 14:18

台留美人數創8年新高 為美國際生第7大來源

2019-11-18 13:59

立委提保障大學教授分技轉金 科技部將研議訂樓地板

2019-11-18 10:52

遠離校園新興毒品 教育部首度與法醫研究所合作

2019-11-18 09:53

獨／野雞大學化？ 私立科大機械所碩論研究夜市、命理

2019-11-17 09:32

全國青年景觀競賽 淡商「樸實」奪冠

2019-11-16 23:03

出版117本電腦教科書 呂聰賢想點燃網路世代學習熱情

2019-11-16 23:01

新生數少於10人超迷你小校 縣府評估4校裁併可行性

2019-11-16 21:41

納升學指標後 體適能通過率創高

2019-11-16 13:10

體適能納升學參考 民眾提案測驗「要性平」

2019-11-16 13:08

她不畏家人反對通過航海人員測驗 樂當「女黑手」

2019-11-16 11:52

升學採納體適能 我國中生通過率創新高

2019-11-16 10:46

體適能影響升學？男生多跑一倍距離 民眾提案標準一致

2019-11-16 10:30

李家同：弱勢生可以不進台大 但不能沒基本競爭力

2019-11-15 21:27

讓香港大學生完成學業 靜宜大學出手助銜接

2019-11-15 16:31

英語學習融入生活中 康橋小學生邀全校助弱勢兒

2019-11-15 16:06

在港台生返國人數增 私大也設轉學方案搶才

2019-11-15 15:19

救私校有絕招？ 學者：頂大轉私立

2019-11-14 21:03

在港學生紛紛返台中斷學業 成大傍晚提出緊急協助

2019-11-14 18:36

中山大學召在港交換生回國 歡迎港師生交流提供床位

2019-11-14 18:21

清大歡迎港台生旁聽 設專線提供轉學諮詢與100床位

2019-11-14 17:19

教育部：125名旅港台生返國 可外加名額專案轉學

2019-11-14 14:37

獨／香港情勢緊急 台大加速推動國際學生轉學機制

2019-11-14 14:30

最想從書中學到什麼能力？ 宋怡慧新作《用書脫魯的一生閱讀術》贈書

2019-11-14 12:17

贈書／多重職業、多元生活 人生如何跨界變斜槓？

2019-11-14 12:15

贈書／人生的答案該填入什麼 考上了然後呢？

2019-11-14 12:14

贈書／學生說不想再廢下去了 如何「用書脫魯」？

2019-11-14 12:13

台大：歡迎在港台生以專案訪問生方式來校就讀

2019-11-14 11:43

公民團體強調性平教育重要 呼籲政治人物發言前應查證

2019-11-14 11:15

在港台生回台就讀 台清交成都歡迎

2019-11-14 10:44

反送中風暴中台生返台 教育部：可轉學回台或修學分

2019-11-13 22:23

百名在港台生緊急返台 交通大學招手歡迎「專案轉學」

2019-11-13 20:46

長照市場大 治療及復健科學生數20年增4.3倍

2019-11-13 18:15

108課綱讓家長手忙腳亂 中市：編印「一本通」解疑慮

2019-11-13 15:51

光電球場避風雨種電 中市豐原、新社高中新成國小試辦

2019-11-13 14:34

邊玩邊創作！國文教學結合「磁力詩」更有樂趣

2019-11-13 09:45

教團籲：高收入家庭讀公幼 應差別收費

2019-11-13 00:24

尖石原民實驗小學揭牌 竹縣原民教育將從小學連貫大學

2019-11-12 17:19
看更多

熱門文章

獨／本屆高一生明年4月試考新學測 範圍為高一整年課程

2019-11-18 16:49

會考成績墊底國中校長調教育處惹議 林明溱稱督促用心

2019-11-18 15:36

高英工商蟬連4年建教考核一等 合作機構也獲評一等

2019-11-18 19:26

金融時報百大EMBA排名 這所大學全國唯一連6年入榜

2019-11-18 14:11

台留美人數創8年新高 為美國際生第7大來源

2019-11-18 13:59

台南一中仿武德殿古蹟新蓋 四寶重現

2019-11-18 19:28

金融時報百大EMBA排名 中山大學連6年入榜CSR成特色

2019-11-18 12:34

立委提保障大學教授分技轉金 科技部將研議訂樓地板

2019-11-18 10:52

新學測試辦考試 高一生試手感

2019-11-18 23:46

大學技轉收入分配 科技部將訂樓地板

2019-11-18 14:19

身障生安置簡章今天公布 12月辦說明會

2019-11-18 16:23

數感實驗室／借用數學分析情路 愛情數學專家（下）

2019-11-18 11:24

弘光科大培育無人機各機種考照 青農現場示範運用農作

2019-11-18 12:37

會考墊底 校長調教育處「看管」惹議 林明溱：督促校長更用心

2019-11-18 23:09

走訪古道 豐珠中學帶國小生練體能登百岳

2019-11-18 18:19

虎尾科技大學生日 英國布魯內爾大學也來慶生

2019-11-18 19:30

秋冬揚塵易發生 教部補助350萬綠化雲林小學

2019-11-18 15:16

揪出新興毒品 教部與法部合作

2019-11-18 14:18

給創作者 較高配比 技轉權利金 擬設「樓地板」

2019-11-19 00:09

虎科大39歲了 火舞驚焰外賓

2019-11-18 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top