東吳EMBA揮舞兩根魔法棒 人才點石成金

2019-11-19 09:40 文／ 東吳大學 提供



面對未來產業需求的高度競爭，需要有察覺市場變化與解決問題的能力，專業專才已無法勝任，未來的高階領導人才必須具備整合的技能，才能創造個人獨特價值。東吳EMBA以多元課程與百年文人底蘊，在數位時代引領企業菁英掌握內外兼修的商場權衡之道。

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隨著自動化與人工智慧逐漸改變人類生活，數位化勢不可擋；根據顧問諮詢公司PwC最新調查，臺灣有七成的企業領袖都認為，AI將改變人才與工作需求，讓企業主在治理策略上更加重視聚焦人才規劃，並視為未來三年勝出同業表現的重要關鍵。

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百年老店 揮舞魔法棒讓創新更創新東吳大學擁有百年歷史，最新的私立大學評比中，在全國私校學生招收多是負成長狀況下，東吳大學相較去年招生漲幅增加10.24％，是各校最多。大象體積比別人大不稀奇，但怎麼做才能讓牠唱歌跳舞？東吳大學EMBA主任邱永和給的答案是：「勇於創新」，他認為，如同企業經營，必須擺脫毛利思維，從品牌角度思考轉型創新。東吳EMBA在數位轉型時代率先迎戰，揮舞著「數位創新」與「薈萃人文」兩根魔法棒，提供企業菁英更高的經營視野，帶領企業看見轉型痛點。

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數位創新 建構嶄新契機東吳EMBA打造專業與跨域的領導人才，整合了商學院豐富的教學資源，投入於打造跨領域的領導人才；同時，藉由多元化課程設計，不僅讓學員認識不同領域的企業菁英，更能拓展學習者的學識與人脈，而商學院地處城中校區，一直以來更是與產官學界關係密切，引領跨界與跨領域的政商交流合作。

同時，東吳EMBA像是「霍格華茲」的巫師般，不斷揮舞著規劃未來人才的魔法棒，其中最重要的，是「數位創新」。首先是「E-TRY 一起踹」東吳EMBA商業生態系平台招募，聯合眾人之力，以EMBA師資從產官學三面向同時推進，無論是業務媒合、人才培育、資源整合，到顧問服務一次到位，讓國際看到台灣軟實力，另外百年學校挑戰數位轉型，成立人工智慧應用研究中心，更在EMBA招生網頁導入AI客服，讓報考者獲取報名招生資訊更加智慧與便利。

薈萃人文 底蘊時代脈動「硬是軟，軟是硬」傳奇管理大師TOM PETERS曾如此提到。在ＡＩ時代面對變化，硬實力之外軟實力更是關鍵，包含ＥＱ和跨領域知識，尤其創造力不可能憑空而降，是在本職領域精熟之後，觸類旁通，把它應用到另一個領域，產生新的概念或產品出來。因此，在東吳EMBA，我們重視「軟硬」內外兼修，搶先推出經營者身心健康風險管理，強調除了對外管理用人識人的提升外，更要兼顧自身的心靈健康，尋求身心平衡的重要性，掌握商場權衡與生活均衡之美。藉由東吳EMBA融合百年文人底蘊，以及資訊科技與應用趨勢加值，相信能與學員共譜嶄新的職場暨人生樂章。

在新時代來臨，有危機也有機會，人的價值不會消失，需要新思維、判斷力與創造力才不會被取代。每位企業高階經理人、中小企業主，更需要抓住產業創新轉型的契機，加入東吳EMBA，將是您最佳的選擇！

東吳大學商學院EMBA 109招生說明會■109招生說明會：

【場次一】108年11月27日(三)晚上7點 / 地點：東吳大學城中校區鑄秋大樓一樓2123會議室

【場次二】108年12月7日(六)上午9點30分 / 地點：東吳大學城中校區鑄秋大樓一樓2123會議室

■109招生說明會報名方式

1. 線上報名： https://www.accupass.com/go/scuemba109

2. E-mail報名：請填寫報名場次、姓名、公司行號、職稱、連絡電話、Email（請回覆至emba@scu.edu.tw）

3. 電話報名：請洽EMBA辦公室(02)2311-1531 ext.2871