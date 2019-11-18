身障生安置簡章今天公布 12月辦說明會
2019-11-18 16:23
聯合報 記者章凱閎
／即時報導
教育部國教署今天公告109學年度身心障礙學生適性輔導安置簡章，包含「安置國立特殊教育學校簡章」、「安置高級中等學校集中式特殊教育班簡章」及「安置高級中等學校簡章」等3類，12月13－27日將於全國15個安置作業區辦理宣導說明會。
教育部國教署說，各國中應於明年2月21日前完成網路報名作業，符合報名資格的學生限選擇一分區申請安置，安置作業將於6月5日前完成。已參加適性安置的身心障礙學生，得再參加免試入學或特色招生等其他升學管道，但僅能選擇一項錄取結果報到。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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109學年度身心障礙學生適性輔導安置管道，不採計國中教育會考成績，其中報名「安置高級中等學校集中式特殊教育班簡章」的學生必須參加能力評估，並依評估結果及學生志願安置。
報名「安置國立特殊教育學校簡章」及「安置高級中等學校簡章」學生，則由分區安置委員會依學生志願順序、生涯轉銜計畫（含生活適應狀況、障礙類別與程度、多元優勢能力表現）、就近入學及學校特教資源等綜合研判，予以分發安置。
相關簡章公告於109學年度身心障礙學生適性輔導安置網站、國教署特教網路中心網站、總召學校國立和美實驗學校網站，有需要的家長或學生可自行前往查詢。
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