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數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

身障生安置簡章今天公布 12月辦說明會

2019-11-18 16:23聯合報 記者章凱閎／即時報導

教育部國教署今天公告109學年度身心障礙學生適性輔導安置簡章，包含「安置國立特殊教育學校簡章」、「安置高級中等學校集中式特殊教育班簡章」及「安置高級中等學校簡章」等3類，12月13－27日將於全國15個安置作業區辦理宣導說明會。

教育部國教署說，各國中應於明年2月21日前完成網路報名作業，符合報名資格的學生限選擇一分區申請安置，安置作業將於6月5日前完成。已參加適性安置的身心障礙學生，得再參加免試入學或特色招生等其他升學管道，但僅能選擇一項錄取結果報到。

109學年度身心障礙學生適性輔導安置管道，不採計國中教育會考成績，其中報名「安置高級中等學校集中式特殊教育班簡章」的學生必須參加能力評估，並依評估結果及學生志願安置。

報名「安置國立特殊教育學校簡章」及「安置高級中等學校簡章」學生，則由分區安置委員會依學生志願順序、生涯轉銜計畫（含生活適應狀況、障礙類別與程度、多元優勢能力表現）、就近入學及學校特教資源等綜合研判，予以分發安置。

相關簡章公告於109學年度身心障礙學生適性輔導安置網站國教署特教網路中心網站總召學校國立和美實驗學校網站，有需要的家長或學生可自行前往查詢。

教育部國教署今天公告109學年度身心障礙學生適性輔導安置簡章。報系資料照
教育部國教署今天公告109學年度身心障礙學生適性輔導安置簡章。報系資料照
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