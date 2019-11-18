會考成績墊底國中校長調教育處惹議 林明溱稱督促用心

2019-11-18 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣國中教育會考成績差，縣長林明溱12日在議會答詢，會考成績最後一名學校的校長調回教育處「警惕」，由候用校長代理。但今在縣政總質詢又遭質疑，光憑成績調動不公平，年年換校長也不妥；林表示，不是年年換，會考量任期。

縣議員賴燕雪、陳翰立等人12日關心縣內國中教育，直指今年會考成績在「本島吊車尾」，縣府增A減C計畫成效不彰，若一直墊底，卻沒有具體提升方法，縣內學子恐外流至私立中學，甚至其他縣市學校，要求縣府要有積極對策。

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林明溱因此提出，由教育處評比各校會考成績，最後一名學校的校長被調回教育處看管，職務則讓候用校長代理，藉此讓校長們有所警惕；該說法傳出，教育界譁然，有退休校長投書媒體稱「考試領導教學」大開教育倒車，縣內校長憂心。

縣議員唐曉棻今天則在縣政總質詢，重提該問題且強調，會考成績不好因素很多，且受少子化、私校和都市國中磁吸等影響，學生素質不一、專長也不同，把責任全部歸咎於校長並不公平，偏鄉校更是吃虧，若因此年年換校長則不利教學。

對此，林，校長調動依任期制，所以不會有年年換校長的狀況，調動則會由教育處針對其任內會考狀況做整體評鑑，退步最多或最後一名才會在任期可調動期間進行調整，但調去任何一校，對那所學校也不公平，才會調回教育處磨練。