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遠離校園新興毒品 教育部首度與法醫研究所合作

2019-11-18 09:53聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

教育部持續落實校園毒品「零容忍」政策，強化各項反毒措施，今年更首度與法務部法醫研究所合作，檢驗成分不明的新興毒品，提升篩檢成效。

教育部說，108學年度第1學期開學後已針對校園特定人員學生分二階段進行尿液篩檢，初步呈陽性反應者送檢驗機構確認。若檢驗結果確為陽性，則通知學校並啟動校園春暉輔導，提供相關協助與保護關懷措施，協助當事人遠離毒品危害。

教育部國教署表示，依據行政院新世代反毒策略行動綱領，國教署持續防制毒品進入校園。要求各級學校於108學年度新學期開學後，依據國教署指定的時間實施尿液篩檢，9月2至6日進行第一階段尿液篩檢，以五合一快速篩檢試劑檢驗，針對全國高級中等學校(含進修部)二、三年級及國中二、三年級特定人員學生進行尿液篩檢。

另於9月23至27日則進行第二階段校園篩檢，以指定尿篩後送方式檢驗，協助高中職及國中一年級剛入學的特定人員學生進行尿液篩檢。

為因應新興混合式毒品成分不明的趨勢，今年國教署特別與法務部法醫研究所合作，協助各校進行新興毒品品項檢驗。校園執行特定人員學生尿篩檢驗時，如擔心接觸到其他不明藥物，尿液檢體將另行送至法務部法醫研究所協助檢驗，以強化新興毒品清查篩檢成效。

國教署表示，校園毒品採零容忍政策，校園特定人員學生尿液篩檢機制是防制學生藥物濫用重要一環，依據「各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點」，未來將不定期針對各級學校列管特定人員學生實施尿液篩檢，抽查部分學校實地訪視以發揮嚇阻效果，並掌握各級學校藥物濫用防制清查篩檢執行狀況，提供必要協助，全力減少藥物濫用的學生人數。

學生接觸毒品的年齡層下降，新興毒品包裝精美，孩子的零食也可能被摻毒。本報資料照片
學生接觸毒品的年齡層下降，新興毒品包裝精美，孩子的零食也可能被摻毒。本報資料照片
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毒品教育部藥物濫用

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