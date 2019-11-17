獨／野雞大學化？ 私立科大機械所碩論研究夜市、命理

2019-11-17 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



中州科技大學機械與自動化工程系工程技術碩士班，部分畢業碩士論文似與機械工程、工程學門無關，有的是研究保全人員工作壓力、夜市服務場景、社區志工滿意度，甚至有國中教師的幽默感與創業教學關係研究。學者表示，這不是個案，不少科大都有類似情事，「是高教界亂象」；教團表示，少子化，許多大學為了招生，讓學生容易拿到文憑，畢業論文可以跟系所專業無關，恐淪「野雞大學」。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，根據調查，中州科大機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班，自2013年後的碩士畢業論文約六成與工程技術並無直接關係，例如命理與地理對企業經營成效影響、升遷制度與工作態度對離職傾向影響、觀光夜市的服務場景、體驗價值、幸福感與行為意圖關係研究等等，明顯與系所教學目標與專業不符，不禁讓人懷疑該系所為迎合學生學位需求而偏離專業，而這種現象是否已成為普遍，值得關注。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「這是高教界的亂象。」大葉大學前校長、中興大學特聘教授武東星表示，這在比較晚改名科大的技術學院常見。一旦技職司核准招生（碩士班、博士班、在職專班），各校就可以依據學位授予法自行授予學位，按照現行辦法，各校只要把招生辦法、授予學位的辦法報部核定即可，因此，參與碩士口試的委員就要負起很大的責任。

武東星說，面臨少子化問題，各種生源都是學校方想要極力爭取的，甚至連部分公立大學的一般碩士班都以免筆試來做招生宣傳，當然會衍生很多問題。教育部不僅要重視面臨生源保衛戰學校的教學品質，連碩博士班學位也應建立品質管制，定期全面盤點與落實評鑑認證制度，才能確保台灣各大學的學位「含金量」。

中央研究院院士陳培哲說，此現象反映出台灣高教對於學術或專業不敢、不能要求，只是一味討好學生，也顯示出浮濫廣設高校，把不必或不合適高教的年輕人，引到錯誤的教育管道，這些都要思考改變。

中州科大表示，工程技術研究所之前的課程包括工程技術跟科技管理兩個研究模組，部分學生上課時可能有上到管理類課程，因此碩士論文有使用到統計計量分析的內容。今年該系已把電機和機械合併，已經沒有「科技管理」組別。

一名理工領域學者表示，機械工程研究所要跨管理領域也該有個限度，至少應該是屬機電領域的管理議題，而且每個領域都有自己的核心課程，在工程領域的研究所下設屬於社會科學的分組，應該是台灣才獨有的「跨領域」現象。

尤榮輝說，大學數量過度膨脹導致學士文憑大幅貶值，追求碩士學位以提高職場競爭力已成社會風氣，衍生出許多大學為求生存，在授課上配合學生時間並降低畢業要求，讓學生輕鬆獲取學位。教育部2017年起停辦大學系所評鑑，讓許多大學有機會利用「大學自主」作為掩護而浮濫授與學位，恐怕逐漸「野雞大學化」，呼籲教育部特別注意中後段私立大學系所專業名不符實的現象，並補強教學品保機制。