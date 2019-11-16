出版117本電腦教科書 呂聰賢想點燃網路世代學習熱情

2019-11-16 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



「我是看你的書長大的…」，這是昌福國小老師呂聰賢常聽到的一句話。許他所撰寫的電腦教科書，至今已超過117本。主題從作業系統、文書處理，到網際網路、Google應用、網頁設計，再到雲端應用、APP設計、空拍機…封面唸一遍，便走完了一趟電腦發展史。

教育部的「教育家部落格人物典範」，以呂聰賢的人物故事，告訴學生如何透過學習的熱情找到人生方向。

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呂聰賢是台灣第一批通過Google華人講師認證的教師，也是第一位為電腦教科書製作教學影片的人，然而，33年前，呂聰賢離電腦卻十分遙遠。

因為家庭經濟因素，呂聰賢放棄了成功高中，就讀師專準備未來成為老師。在服兵役時，他認識一位認真學習、多才多藝的師專同學，他的學習熱情撼動了呂聰賢。他退伍後一邊當老師，一邊認真的「也找個東西來學學」。

「電腦是一個功能不斷更新、變化速度飛快的領域，和我求新求變的個性很像，那就學電腦吧！」呂聰賢報名電腦課程，每天在學校與補習班之間往返，狠砸一個月薪水訂閱電腦雜誌，飯桌前、馬桶上，人在書在，不放過任何一篇其實看不太懂的文章。

2年後，當時任職的學校計畫籌措電腦教室，苦無專業電腦師資。「我來！」呂聰賢自我推薦，於是每天從早自習、午休到放學，他利用休息時間義務教導學生電腦，不但逐漸引發學生興趣，對於電腦教學，呂聰賢也越來越充滿熱忱，甚至舉辦多場教師電腦研習課程，每每一推出就秒殺，且場場爆滿，呂聰賢這個名字，開始在校園之間傳開。

然而，呂聰賢國中曾被測得疑似智能不足，平時不愛唸書也不愛寫功課，師專同學至今仍無法將他與師鐸獎聯想在一起，「因為知道我過去的人，並不知道我現在的努力。」

呂聰賢認為，許多人喜歡把興趣掛在嘴邊，卻不願意為這份興趣付出努力的代價，自然一遇挫敗或瓶頸就失去了興趣，「一開始對某件事物感興趣很好，但還要有一種想把它學好的態度，那才是留住這份興趣的關鍵。」

「除了努力學習，還要想辦法把所學使用出來、為自己搭建舞臺。」呂聰賢雖是電腦專家，面對新科技時，有時也得學上好幾個月。但只要有機會，他就自我推薦、將所學淋漓盡致的使用出來。受邀出書、演講、上課也是一樣，即使主題只能約略掌握，他也願意大膽嘗試，再花時間努力研究，積極學習，將欠缺之處補足，然後，這個舞台就是他的了。

「網路世代，網上資源從來不缺，缺的是想把事情學好的態度。」呂聰賢觀察，材料多，但缺少點燃學習熱火的態度，是網路世代的通病。

20多年前，剛學會使用電腦的呂聰賢，將所學製作成一份教學影片，分享給有需要的人，如今，他仍然在做同樣的事。YouTube上，呂聰賢免費分享的電腦教學影片已有多達2585段，瀏覽人次超過431萬，每天吸引3000多人次點閱、分享，就是呂聰賢永遠保持積極學習的動力。

「研究是孤獨的，將辛苦研究出來的KnowHow不斷分享出去，卻是快樂的，」呂聰賢說，學習是一場艱辛漫長的旅程，結伴而行才能走得長遠，而分享就是與人同行。「我也從別人那學到許多，不是嗎？」