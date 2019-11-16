新生數少於10人超迷你小校 縣府評估4校裁併可行性
每年4月，是國小新生報到月，將決定新學年新生有多少，是校長和老師最緊張的時刻，如果再減班，對學童學習和成長、學校經費將造成衝擊，老師也會「被超額」後將轉到其他學校任教。彰化縣政府正研議裁併4所今年新生人數少於10人的「超迷你」小學，要求這4校本月20日提出裁併的可行性報告。
彰化縣小學共有175所，今年新學年新生人數少於10人的學校共25所。縣府教育處處長陳逸玲說，研議裁併校的要件除新生人數外，還有全校學生少於40人，符合2項要件的學校（學生數及新生）是大城鄉頂庄32人、2人，潭墘33人、4人，永光38人、5人，苑苑鄉路上38人、9人，埔鹽鄉大園40人、8人等5校。
前縣長魏明谷任內，教育處在106年10月2日曾訂立「彰化縣公立國民中小學合併停辦辦法」，研議後未執行，最近縣府考慮新生人數年減少，愈來愈多小學被迫實施混齡教學，不利學童學習與同儕互動成長，重提此案。陳逸玲說，目前只是進行可行性評估，未來會到當地舉辦公聽會及提出配套措施，與家長和地方人士面對面溝通，縣府不會一意孤行。
「這4 所超迷小學原本是鄰近國小的分校，像頂庄是西港國小頂庄分校，永光是大城分校 ，路上是芳苑國小路上厝分校，大園是埔鹽國小成功分校。」陳逸玲說，未來如果進行裁併，縣府會併回原母校，或尊重家長自行選擇鄰近的國小，研議裁併是希望能更有效運用十限的資源，讓學生擁有良好的學習環境和同儕互動成長。
陳逸玲說，大城鄉頂墘國小學生人數33人，新生4名，雖然符合併校條件，因校長是這學年才新分發派任，要讓校長有努力的時間，所以暫時未列為裁併的名單。
風頭水尾的頂庄國小是今年全縣新生人數最少的小學，校長蔡東利在開學前曾6度拜訪學區學生家長，雖盡了全力，學區原有3名新生，仍有1名家長堅持把女兒送到鄰近的西港國小。
蔡東利說，頂庄雖是偏遠的迷你小學，但在民間企業、基金會經費支持下學生有穩定的學習資源，校方肩負起安親班、才藝班的角色，還有「夜光天使」計畫照顧孩子到吃完晚餐再回家，減輕在外打拚的家長負擔，校方也申請各項計畫，上學年度學生還能校外教學6次，資源並不匱乏。
頂庄國小家長會長許東秋在台中做生意，但將孩子留在家鄉念小學。他說，大可讓孩子去台中念書，為讓小孩有健康單純的學習環境才留在頂庄，學校長期都是在地的生活中心， 若要鼓勵人回鄉工作，怎還會輕易裁併校？
潭墘國小校長刑開祥說，全鄉今年小學新生只有60多名，半數到大城國小，其餘分別其他5所學校；學生雖少，學校仍全力照顧好每個學生，老師每學期親自家庭訪問，與家長互動密切，校方積極發展特色，為孩子創造舞台。
芳苑鄉路上國小生活圈靠近二林鎮，部分學生流失到二林就讀，但今年新生有9人，比去年多。校長林見禎說，為讓家長無後顧之後，放學後學校開設免費課後照顧和社團課，晚間還有鄰近教會接手照顧，學校重視基本學力，希望學生銜接國中課程不輸人，校方也調閱戶政資料，發現往後仍有生員，老師們都相當努力維持這所近百年老學校的發展。
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