親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

吳敦義發言展現爭立院龍頭企圖 連勝文：我滑手機沒在聽

張顯耀落馬！國民黨史首次不分區立委提名人被否決

她不畏家人反對通過航海人員測驗 樂當「女黑手」

2019-11-16 11:52聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

今年第四次航海人員測驗一連兩天於台北華夏科技大學及高雄正修科技大學兩試區舉行，共有566名考生報考，首日測驗類別為一等船副及二等管輪，第一節應考186人，到考人數168人，到考率90.32%。

航港局說，在今年第二次航海人員測驗中，一等管輪合格榜單有兩位女性，其中一位是台北海洋科技大學畢業的吳佳盈，當初會踏入航運界，是受國中老師的啟發而認識船員領域。

航港局說，吳佳盈在國中時期的地理老師有親人也是船員，經常在課堂分享船員經歷、工作環境與前景，因此對航海產生濃厚的興趣，老師也鼓勵她不妨往航運界發展，卻因家人反對而暫時作罷。雖就讀普通高中，吳佳盈卻未放棄成為一名船員的夢想，高中畢業後依舊決定勇敢追夢。

吳佳盈表示，對機械天生的熱愛，才能堅持走到今天。雖然過程中時常遭受家人的冷語與反對，但也有不少航海前輩鼓勵她堅持自己的信念。結束一年海上實習後，暫時於陸上工務部門精進專業知識，並利用工作之餘準備航海人員測驗，儘管在輪機部門鮮有女性。她相信只要努力證明自己，一定可以獲得認同。接獲即將上船工作的通知，已迫不及待地開啟航海人生。

航港局表示，考畢試題及答案將於18日在交通部航海人員測驗專區網站公布。如有試題疑義，應於該次測驗結束次日起三日內（11月20日前），登入「航海人員測驗專區」內之「試題疑義／複查申請」點選「試題疑義申請」。

108年第四次航海人員測驗登場。圖／航港局提供
108年第四次航海人員測驗登場。圖／航港局提供
分享

航港局夢想

相關新聞

李家同：弱勢生可以不進台大 但不能沒基本競爭力

2019-11-15 21:27

讓香港大學生完成學業 靜宜大學出手助銜接

2019-11-15 16:31

升學採納體適能 我國中生通過率創新高

2019-11-16 10:46

體適能影響升學？男生多跑一倍距離 民眾提案標準一致

2019-11-16 10:30

在港台生返國人數增 私大也設轉學方案搶才

2019-11-15 15:19

救私校有絕招？ 學者：頂大轉私立

2019-11-14 21:03

在港學生紛紛返台中斷學業 成大傍晚提出緊急協助

2019-11-14 18:36

中山大學召在港交換生回國 歡迎港師生交流提供床位

2019-11-14 18:21

清大歡迎港台生旁聽 設專線提供轉學諮詢與100床位

2019-11-14 17:19

教育部：125名旅港台生返國 可外加名額專案轉學

2019-11-14 14:37

獨／香港情勢緊急 台大加速推動國際學生轉學機制

2019-11-14 14:30

最想從書中學到什麼能力？ 宋怡慧新作《用書脫魯的一生閱讀術》贈書

2019-11-14 12:17

贈書／多重職業、多元生活 人生如何跨界變斜槓？

2019-11-14 12:15

贈書／人生的答案該填入什麼 考上了然後呢？

2019-11-14 12:14

贈書／學生說不想再廢下去了 如何「用書脫魯」？

2019-11-14 12:13

台大：歡迎在港台生以專案訪問生方式來校就讀

2019-11-14 11:43

公民團體強調性平教育重要 呼籲政治人物發言前應查證

2019-11-14 11:15

在港台生回台就讀 台清交成都歡迎

2019-11-14 10:44

反送中風暴中台生返台 教育部：可轉學回台或修學分

2019-11-13 22:23

百名在港台生緊急返台 交通大學招手歡迎「專案轉學」

2019-11-13 20:46

長照市場大 治療及復健科學生數20年增4.3倍

2019-11-13 18:15

108課綱讓家長手忙腳亂 中市：編印「一本通」解疑慮

2019-11-13 15:51

光電球場避風雨種電 中市豐原、新社高中新成國小試辦

2019-11-13 14:34

邊玩邊創作！國文教學結合「磁力詩」更有樂趣

2019-11-13 09:45

教團籲：高收入家庭讀公幼 應差別收費

2019-11-13 00:24

尖石原民實驗小學揭牌 竹縣原民教育將從小學連貫大學

2019-11-12 17:19

國小師群組涉霸凌人本促解聘 校方調查管教失當記過

2019-11-12 16:12

幼教政策建言 教團：富有家庭讀公幼應付較高學費

2019-11-12 13:28

全國幼教聯合會要求停止準公共化 贊同韓國瑜666政見

2019-11-12 13:15

聯晚之眼／教部延長學貸還款年限 只是「延後問題」

2019-11-12 10:23

搶救中華民國美學！新課綱讓美術老師找到出頭天

2019-11-12 04:13

高教首例！文大資遣案 勞動部裁決無效

2019-11-12 00:54

藝術課綱跨領域 美術教師出頭天

2019-11-12 00:26

資遣案無效 文大：將提行政訴訟及民事訴訟

2019-11-11 14:06

高教史上首次裁定文大資遣案 勞動部：無效

2019-11-11 14:05

高職電腦硬軟體與時代脫節 全教總幫基層學校請命

2019-11-11 11:27

遭判違法解僱工會幹部 文大回應了

2019-11-11 10:44

高教史首例 勞動部裁決文大解雇工會幹部無效

2019-11-11 10:41

補助學生社宅 學者：選前美化政績

2019-11-11 00:23
看更多

熱門文章

超會考！只抓住1個重點 他3度高考榜首

2019-11-15 21:00

管中閔：台大除非校長同意 軍警不得入校

2019-11-15 14:33

管中閔：除非校長同意 軍警不能進入台大

2019-11-15 12:59

李家同：弱勢生可以不進台大 但不能沒基本競爭力

2019-11-15 21:27

明年高普考 提前7月初舉行

2019-11-15 23:49

家長籲大學考招分發名額提高至五成 教育部：衝擊巨大

2019-11-15 20:04

全校僅2000多人 「迷你型」大學全大運竟奪4金3銀7銅

2019-11-15 19:11

勤做考古題 顧好「鐵分」 他3度高考榜首

2019-11-15 23:56

讓香港大學生完成學業 靜宜大學出手助銜接

2019-11-15 16:31

魔鬼級福利！千萬頂級健身房 練出人魚線不花錢

2019-11-16 10:00

兩所「青山國小」相隔2400公里 跨海合辦師生藝術展

2019-11-15 18:19

在港台生返國人數增 私大也設轉學方案搶才

2019-11-15 15:19

體適能影響升學？男生多跑一倍距離 民眾提案標準一致

2019-11-16 10:30

台大91歲校慶 管中閔期許9年後走出舊教育體制

2019-11-15 14:20

留才！台大首頒傅鐘獎學金 4年最多80萬

2019-11-15 23:45

2019FHC中國國際烹飪藝術賽 高餐大奪5金18銀15銅

2019-11-15 16:41

管中閔：校長沒同意 軍警不得入台大

2019-11-15 23:45

因應反送中風暴 教育部成立留港台生就學專線

2019-11-15 13:47

「九如驛書房」落成啟用 師生人龍傳書入新厝社區共讀

2019-11-16 08:27

青少年機器人世界盃亞太區賽 台灣小將奪冠

2019-11-15 19:05

警大校運會熱情登場 徐國勇行動支持警察教育

2019-11-15 17:14

升學採納體適能 我國中生通過率創新高

2019-11-16 10:46

她不畏家人反對通過航海人員測驗 樂當「女黑手」

2019-11-16 11:52

輔大設專案窗口 助港台國際學生專案就讀

2019-11-15 14:22

屏科大跨領域開發玄米產品 製成保養品

2019-11-15 19:05

在港台生返台學習 南華大學提供學雜住宿費全免

2019-11-15 18:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top