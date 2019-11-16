她不畏家人反對通過航海人員測驗 樂當「女黑手」
2019-11-16 11:52
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
今年第四次航海人員測驗一連兩天於台北華夏科技大學及高雄正修科技大學兩試區舉行，共有566名考生報考，首日測驗類別為一等船副及二等管輪，第一節應考186人，到考人數168人，到考率90.32%。
航港局說，在今年第二次航海人員測驗中，一等管輪合格榜單有兩位女性，其中一位是台北海洋科技大學畢業的吳佳盈，當初會踏入航運界，是受國中老師的啟發而認識船員領域。
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航港局說，吳佳盈在國中時期的地理老師有親人也是船員，經常在課堂分享船員經歷、工作環境與前景，因此對航海產生濃厚的興趣，老師也鼓勵她不妨往航運界發展，卻因家人反對而暫時作罷。雖就讀普通高中，吳佳盈卻未放棄成為一名船員的夢想，高中畢業後依舊決定勇敢追夢。
吳佳盈表示，對機械天生的熱愛，才能堅持走到今天。雖然過程中時常遭受家人的冷語與反對，但也有不少航海前輩鼓勵她堅持自己的信念。結束一年海上實習後，暫時於陸上工務部門精進專業知識，並利用工作之餘準備航海人員測驗，儘管在輪機部門鮮有女性。她相信只要努力證明自己，一定可以獲得認同。接獲即將上船工作的通知，已迫不及待地開啟航海人生。
航港局表示，考畢試題及答案將於18日在交通部航海人員測驗專區網站公布。如有試題疑義，應於該次測驗結束次日起三日內（11月20日前），登入「航海人員測驗專區」內之「試題疑義／複查申請」點選「試題疑義申請」。
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