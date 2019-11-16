升學採納體適能 我國中生通過率創新高
2019-11-16 10:46
聯合報 記者潘乃欣
／台北即時報導
近年國中生體適能通過率攀升，106學年男、女通過率都創教育部體育署有統計以來新高。體育署學校體育組科長蔡玫君認為主因是體適能納入升學參考。
2014年高中職免試入學上路，次學年起陸續有招生區把體適能成績納入升學的超額比序之一，目前除了基北、竹苗、中投、台東四區外，升高中都要看體適能。
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台灣師範大學體育系主任林靜萍說，全球體適能表現其實呈下滑趨勢，這與科技日漸發達，人們越來越少活動有關。我國i運動資訊平台近五年的成人體適能常模統計也指出，「很好」、「尚好」的占比下降，但「普通」、「不好」、「稍差」的占比上升。
台北市明德國中體育老師余年華說，現在家庭活動改變，有些學生在課後活動的時間少，學校更要作為促進運動的環境。
蔡玫君指出，體育署102學年啟動「SH150方案」，要讓中小學生多活動身體、養成運動習慣，達到每人每周運動150分鐘的目標。SH150通過率越高的縣市，補助金額越高，帶動學校落實運動，也提升體適能表現。
但余年華說，SH150配套不足，第一線老師只能用下課、放學後時間安排體育活動，才能達成每周運動150分鐘的目標。但有些學生下課想休息、放學要補習，學校無法限制他們參加。
蔡玫君則表示，新課綱設有彈性課程、跨領域課程，各校可利用的課程比較多，鼓勵各校多用這些課堂開體育課，讓學生養成運動的好習慣。
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