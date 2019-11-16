體適能影響升學？男生多跑一倍距離 民眾提案標準一致
體適能納為部分考區升高中的參考指標後，陸續有民眾在國家發展委員會點子平台提案，主張應比照性別平等教育法，讓男女標準一致，或縮短兩者的距離，以免影響升學公平性。
現制體適能包括仰臥起坐、立定跳遠、心肺適能等四個項目，其中心肺適能以跑走測驗來評量，但國高中男女生要跑的公尺數不一，女生為800公尺，男生為1600公尺。
支持提案的人說，現代提倡男女平等、摒除性別刻板印象，但在體適能測驗方面男生的標準卻高於女生，顯得特別矛盾。也有人說，在國中階段，女生體力不一定比男生差，甚至還贏男生，這對男生很不公平，女生也會被閒言閒語。
性別平等教育協會理事、屏東大學教育系副教授王儷靜說，體適能尺規可能有其依據，不過這會形塑性別刻板印象，讓更多女生自認天生體能差、也不必練到和男生一樣好。
她表示，體適能是能力檢定而非競賽，現制有討論和調整空間。例如設定800、1200、1600公尺三種標準，讓學生按個人能力而非性別接受測試。就像英檢也分初、中、高級，由報考生決定報考等級。
台師大體育系主任林靜萍說，各國體適能標準不一，有些國家男女都要跑1600公尺，但其他項目有性別差異，例如肌力測驗要負重的磅數不同。但在台灣，為何男生要跑的距離是女生的兩倍，可能沒有嚴謹的學理依據支撐。
不過她也說，台灣人接受體適能測試的常模已建立起來，如果要調整，常模都得重新建立，有點困難。
台北市明德國中專任體育教師余年華說，從測驗結果來看，男生心肺適能平均表現確實較好，如果只測驗800公尺，可能會測不出實力。
全國家長會長聯盟理事長楊郡慈、台灣家長聯盟理事長謝國清也說，男、女生理發展本來就不同。謝國清說，性別和體能沒有絕對關聯，同性間的體能程度也不同，身障者的體能也與一般生不同。免試入學納入體適能，只是讓參採組合更多元，供學生依照最適合自己的成績組合錄取高中。
楊郡慈說，體適能測試的是體能最低門檻，以現行的升學制度來看，沒人因體適能不好而不能錄取理想學校，影響不大。
教育部體育署學校體育組科長蔡玫君表示，體適能行之有年，有些國家以折返跑或踩腳踏車來測驗心肺適能，台灣中小學大多有操場，但不見得有腳踏車，所以採用跑走測驗。測驗標準交由體育運動管理學會制定。
留言