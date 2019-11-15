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台灣發展「無人潛艦」，可作為海峽作戰的尖兵

港中大校長指校園已遭外來示威者佔領 呼籲師生撤離

讓香港大學生完成學業 靜宜大學出手助銜接

2019-11-15 16:31聯合報 記者張明慧／即時報導

香港有部分大學停課，身為國際組織ISEP在臺唯一私校會員的靜宜大學，今出手協助正在香港中文大學就讀的交換生，立即轉到靜宜就讀，並提供學習銜接措施及相關協助。

「ISEP國際學生交換計畫」在美國及世界有350所會員學校，提供學生選擇交換。

因應香港目前情勢，ISEP組織美國總部主席John Lucas與同仁，請求台灣私校唯一會員校的靜宜大學提供協助，讓正在香港中文大學等就讀的交換生，可選在靜宜大學研修，完成交換課程。

靜宜大學校長唐傳義表示，已積極協助ISEP交換學生順利到靜宜就讀，也主動聯繫海外超過450多所姐妹校，讓在港交換生的學習不中斷，也能獲得學分，順利銜接未來學制。

唐傳義指出，學校以專案方式，協助目前在港的臺生以課堂旁聽、隨班就讀、研修學分等方式，在靜宜大學銜接學習。在香港研修的交換生想到靜宜繼續完成交換課程，學雜費用將以專案減免。

靜宜並提供校內香港學生在課業、經濟及回港等問題的協助；若學生的親戚及朋友，想到臺灣求學，校方也會提供完善資訊及協助。

靜宜大學協助國際組織ISEP在港交換生，繼續完成學業。圖/靜宜大學提供
靜宜大學協助國際組織ISEP在港交換生，繼續完成學業。圖/靜宜大學提供
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香港靜宜大學

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