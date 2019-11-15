英語學習融入生活中 康橋小學生邀全校助弱勢兒

2019-11-15 16:06 聯合線上／ 林煥堯



你曾想過學習英文也能做公益嗎?在新店，有一群六年級的學生，從英文的專題學習衍伸主動關懷弱勢兒，號召全校一同來捐助。新北市康橋國際學校青山校區，關注貧窮社會問題許久，英文課上老師引導六年級的學生從閱讀課文「費禮屈媽媽的禮物 Mother Fletcher’s Gift」，延伸出一套連貫以「貧窮」為專題的核心主題教學，不僅建立學生探究式和跨領域的思維，浸潤式的英文學習讓學生不僅學會英文，也對品格教育有更深一層的著墨。

圖／康橋 提供 分享 facebook

搭配課程規劃，今年10月初，康橋新店青山校區特別邀請台灣兒童暨家庭扶助基金會的社工師到校，為六年級學生分享現今因生活物資貧瘠的兒童現況，舉行「用微笑看待人生，用努力翻轉未來」講座，讓孩子了解到其實全球有上億兒童生活於貧窮環境當中，在台灣也正存在著相同的社會議題，但貧窮不該是阻礙任何兒童都需接受學習教育發展的絆腳石，如何解決跨代世襲的貧窮，翻轉教育，是每個人都必修的課題學分。

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這場演講引起在場學生熱烈的共鳴響應，隨即向師長提出幫助貧窮兒童招募物資的捐贈活動計畫，期望可以透過自身的力量幫助這些孩童，分享自己的幸福讓他人也能更幸福。康橋的學生表示，「我們將號召同學捐贈二手文具書籍等，只要能為這些孩子盡一份力，不管幫助大還是小都希望大家能一同參與，讓小學生也能發揮出大公益。」

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為了完成此項計畫，康橋六年級的學生主動學習簡報製作技巧、努力增強口說能力，利用時間分工合作在這兩日至各年級班級做英文勸募演說，全力邀請康橋師生共同參與，為弱勢兒盡一份力。

此項活動將持續進行至聖誕節前夕，大家所捐助的愛心屆時將送往家扶基金會，期望讓基金會所捐助的兒童可以過一個幸福快樂的聖誕節。康橋表示，學校期望透過專題式、浸潤式的學習，不僅僅讓孩子學會英文，更要懂得靈活應用，最重要的是讓孩子與社會連結，了解生活上的各種問題，想辦法解決，盡己之力。