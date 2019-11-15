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因應反送中風暴 教育部成立留港台生就學專線

2019-11-15 13:47聯合報 記者陳宛茜／即時報導

因應近期香港局勢嚴峻，教育部會同各大學提供各項學習銜接措施，歡迎在港台生返國申請。教育部指出，台生可直接洽詢教育部就學服務專線（02-77366045、77365874），以獲得即時安排，讓學習不中斷。

如擬申請轉學回台（就讀同一教育階段）或返台升學（升讀下一教育階段），則需另提供報名表件由教育部核轉申請學校進行入學審查，錄取結果確定後，再由教育部核定分發。

因應學生可能直接向各大學詢問或申請各項學習銜接措施，教育部表示，已正式行文各大學轉學或申請旁聽事項。

申請課程旁聽、隨班附讀、修讀學分等學習銜接需求：因不涉及學位取得，教育部收到同學申請，會立即轉請各大學安排。各大學如接獲同學直接向學校提出申請，學校也會積極協助並提供修課準備及生活輔導。

申請下學期轉學（轉入同一教育階段）或升學（升讀下一教育階段）需求：因涉及修讀學位，學生可直接聯繫教育部專線（02-77366045、77365874）洽詢，並請填妥申請表件寄送教育部。教育部收訖文件並確認資格後，會將表件轉送其申請學校進行入學審查，學校回覆錄取結果後，由教育部核定分發入學。申請表電子檔公告於教育部高等教育司網頁http://depart.moe.edu.tw/ED2200/之「資料下載」區，歡迎在港台生下載使用。

教育部表示，鑒於近日香港大學校園發生嚴重警民衝突，教育部成立在港台生協處專案小組，提供在港臺生遭遇緊急事故或有特殊需求之協助，以及返台之學生洽詢各項事宜(02-77366703、77366310）。另考量近期香港情勢嚴峻，教育部也請各校校長及同仁積極協助關懷照顧校內港生（含交換生），提供生活及心理輔導，並請強化現有聯繫通報機制，倘有需政府協處之個案，請學校儘速聯繫通報教育部，以利提供適切協助。

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片
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