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明年大學指考名額仍只有23% 家長呼籲提高至五成

2019-11-15 12:03聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

甄選入學亂象多，有家長團體持續主張提升指考名額。國教行動聯盟表示，109學年度大學入學考試簡章上月底公告，考試分發（指考）核定名額比率還是只有23%，與108學年度幾乎相同。他們今天上午舉行記者會，宣布發起「落實多元入學、高中學習完整、指考名額50%」連署，主張學測後的甄選入學、指考後的分發入學名額各半，尋求民眾支持。

國教盟表示，教育部曾訂出申請入學以不超過45%為原則的規範，但許多大學大幅擴增申請入學核定名額，使考試入學比率已低於20%，教育部卻未能有效節制。

教育部高教司日前表示，教育部訂定一所大學申請入學名額以45%為原則，但若該校有需求，可提出增加比率的申請，教育部評估認為一校甄試能量足夠、甄試管道未排擠弱勢生等面向，便核予增加比率。目前過半數大學都已申請增加比率。

國教盟統計，109學年度指考核定名額比率低於20%的大學仍有32所，占所有大學的45%；22%大學指考比率更低於10%。按專業領域區分，指考比率較高的是第一類組學系，例如法律有34%、外文28%，其次為第三類組，醫學占23%。第二類組學系較低，例如電機、資訊、機械分別為21%、18%、19%。

國教盟表示，如此嚴重失衡的比率，讓學生及家長不得不把握高達七成的甄選入學機會。但因學測的時間在高三寒假，而考試範圍除國文、英文外，只有高一及高二的課程內容。至於高三下的課程，學生常因準備甄試，沒有認真學習，不過這些課程包括微積分、電學、有機化學等重要單元。不完整的學習造成大學生，特別是理工生學力低落的現象。

國教盟也說，甄選入學導致各種升學亂象頻傳，例如去年發生申請入學甄試撞期之亂，今年也有二階甄試嚴重超額之亂。高比率的甄選入學，讓多元入學的精神蕩然無存。

國教行動聯盟舉行記者會，宣布發起連署，籲政府提高考試分發名額至五成。圖／國教行動...
國教行動聯盟舉行記者會，宣布發起連署，籲政府提高考試分發名額至五成。圖／國教行動聯盟提供
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