救私校有絕招？ 學者：頂大轉私立

2019-11-14 21:03 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



學者嚴震生建議，頂尖大學應該比照美國轉型成私立，辦學有成的私立大學轉公立。圖為台大校史館。(Photo by Wikipedia) 分享 facebook

少子化下私校怎麼救？政大國關中心美歐所研究員嚴震生建議，台、清、交、成、陽明等頂尖大學應該比照美國轉型成私立，並將辦學績優的私校轉為公立（教育部補助）！國立台北商業大學校長張瑞雄認為，可逐年拉近調高公立學費、降低招生人數，以拉近公私立學費差距，讓私校發揮特色競爭。

頂大比照美國

嚴震生表示，台灣頂尖大學的學生大部分都是家境優渥，根據經濟學者林明仁的研究，家戶所得前5%的家庭子女有14.26%考上排名前5名的大學，相較之下所得後5%只有2.94%。然而政府卻補助最多給頂尖大學，造成資源逆分配的現象。

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對此，嚴震生建議，頂尖大學例如台、清、交、成、陽明等校應該轉私立，即政府不干涉、不補助，給予調漲學費和籌措資源的自由。學費上漲之後對於家境好的學生沒什麼影響，針對清寒學生，可比照美國頂尖私立大學給予足夠的獎學金，比較吃虧的是中產階級的學生。嚴震生補充，應存在兩種獎學金，一種是針對清寒學生設立，另一種則是單純看學業表現。

至於辦學有成的私立大學，嚴震生認為政府可以補助轉型成公共化，可挽救部分私立大學遭受少子化的衝擊。但他也說，教育部長要有企業經營能力才可能實現。

拉近公私學費

張瑞雄提出的建議比較溫和，他認為，應該逐年拉近公私立的收費標準，並給予私立大學更多彈性，私校就比較容易發揮特色來競爭。他說，若公立大學每年提高學費20%，並同步減少學生約16%，維持學費總收入不變，不但公私立學費標準一樣，且公立一半原有的學生可以流入私立。不僅可以讓公私立處於立足點的平等，也可以減輕少子化的衝擊。

張瑞雄說，第一個障礙當然是家長，公立大學的學生家長必須接受漲學費的結果，而與嚴震生的看法相似，張瑞雄認為，應該對弱勢學生給予大量補助。另一個障礙則是在立法院，只要社會大眾能夠接受，立法諸公也就比較沒話說。

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