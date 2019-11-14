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清大歡迎港台生旁聽 設專線提供轉學諮詢與100床位

2019-11-14 17:19聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

香港反送中持續延燒，造成香港目前宣布停課，學生受教權受影響，繼交大昨天率先宣布台生返台期間可至交大就讀，校方也將向教育部專案申請「轉學方案」，最快下學期實施；國立清華大學今天也宣布歡迎港生到清大旁聽、隨班附讀，也提供電腦設備連線讓學生接受遠距教學，同時歡迎學生利用轉學或修學分的方式繼續在清大學習，並提供「清華-香港專線」，回答學生的相關問題。

因香港情勢令人擔憂，為讓香港大學生能安心完成學業，清華大學今天表示，接受在香港就讀的台生、香港籍學生、外籍學生轉學，由於這學期已經進行到一半，歡迎港生這學期先旁聽、隨班附讀，或是使用清華大學的電腦設備連線回原校遠距教學（例如香港科技大學即提供返台學生遠距教學），待下學期開始，歡迎學生透過轉學或修學分的方式繼續在清華學習。

清大表示，今天接到香港城市大學就讀的台籍學生家長電話，詢問轉學細節，清大為提供便捷服務，推出專線回答有意到清大就讀的港生及家長相關問題，在香港者請撥886-3-5162464、在台者請撥03-5162464。此外，考量來台就讀的學生無法立即找到棲身之處，清大盤點宿舍床位，目前有100床可供這波專案學生使用。

國立清華大學今天也宣布歡迎港生到清大旁聽、隨班附讀。記者張雅婷／攝影
國立清華大學今天也宣布歡迎港生到清大旁聽、隨班附讀。記者張雅婷／攝影
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國立清華大學推出專線回答有意到清大就讀的港生及家長相關問題。圖／清大提供
國立清華大學推出專線回答有意到清大就讀的港生及家長相關問題。圖／清大提供
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香港清大清華大學

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