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香港示威衝突急升溫 中共將面臨什麼風險？

教育部：125名旅港台生返國 可外加名額專案轉學

2019-11-14 14:37聯合報 記者張錦弘／即時報導

香港反送中的校園衝突加劇，香港中文大學宣布這學期提前結束，請外籍生返國。根據教育部最新統計，到今天上午至少有125名香港台生已返台，教育部將協調大學，以外加名額提供專案轉學的機會、無縫接軌。

教育部國際司表示，昨天已成立在港台生協處專案小組，與台生保持聯繫，並因應返台洽詢各項事。在衝突較嚴重的香港中文大學就讀的我國學生，昨天之前已有41位學生自行返台，另71位學生由陸委會和教育部駐港人員一起協調華航今天凌晨搭機抵台，並協調7名深夜未能返家的學生暫宿問題；今天上午再協助13位台生搭機返台。

教育部高教司司長朱俊彰指出，教育部已針對返台學生不同需求，協調各大學安排返台的學習銜接措施，包括提供旁聽、隨班附讀、研修學分，或接續下學期轉學回台、返國升學。

學生可撥打專線（02-77366045、02-77365874）向教育部申請，提出想就讀的學校系所及修讀方式（旁聽、隨班附讀、修讀學分、轉學回台等）等需求。教育部確認後轉由學校受理，如涉及轉學等修讀學位，會進行入學審查並以外加名額專案處理。教育部會將申請結果通知學生，並請學校窗口聯繫學生，安排修課準備、住宿安置等事宜，做好學習無縫接軌。

朱俊彰強調，教育部會全力協助學校，依學生需求，會同大學受理轉學返台，並做好學習輔導及生活安置。昨天上午清、交、成大等校，都已表達願協助香港台生返台學習。

教育部昨天已成立在港台生協處專案小組，派人到桃園機場，協助返國台生。圖／教育部提...
教育部昨天已成立在港台生協處專案小組，派人到桃園機場，協助返國台生。圖／教育部提供
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教育部香港反送中

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