親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

12強／寧不要提前晉級！拒幫韓加油 日球迷：盼台灣打奧運

香港示威衝突急升溫 中共將面臨什麼風險？

獨／香港情勢緊急 台大加速推動國際學生轉學機制

2019-11-14 14:30聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

為因應香港目前緊急情勢，台大副校長周家蓓今天受訪表示，目前台灣各大學都沒有國際學生的轉學機制，為了讓更多優秀國際學生來台大就讀，台大這學期已經開始規畫國際學生轉學機制，剛好遇到這次香港的事，因此更有其迫切性，「腳步會更加快」，下學期就可以實施。

周家蓓說，國內的轉學機制審查都在各系所端，系所要願意收，轉學生才轉得進來，國際的轉學審查也是一樣，因此審查學生的在校成績，會是很大的重點。但是這次香港的案例特殊，因此系所主管在審查時，可能會對下學期要轉進台大的香港學生，多一些國際情勢上的協助考量。

針對在香港各大學就讀的香港人或其他國籍的學生，周家蓓說，這學期已經來不及轉學了，因此台大歡迎這些學生先來台大擔任訪問生，也不會收取任何費用，「台大願意開啟大門」。台大目前每年大約有一百多位的訪問生。

至於下個學期，這些訪問生是否願意繼續留在台大，周家蓓表示，如果他們想要轉學到台大念書，台大會擬定一個國際學生的轉學機制，數量會比一般國際學生多一點，校方會有一定的審核機制。周家蓓說，等到11月訪問生人數確定之後，大概就可以推估出來台大在下學期可以接受多少名額的香港國際轉學生。

周家蓓表示，台大目前在香港的大學姐妹校的交換生和訪問生，總共有12名，一個月前，校方每周跟學生和學生家長定期保持聯絡。昨天也已經積極勸說學生盡快回台，也會主動跟每個姐妹校說明後續成績計算方式。

另外，周家蓓表示，下學期有五名學生即將赴港交換，校方會再看情勢演變跟學生商量，如果學生主動想放棄，學校也會協助跟對方聯繫。

周家蓓表示，香港在台大讀書的學生有259人，大部分是香港籍，學務處也規畫對香港籍學生的心理諮商工作坊。另外，針對這次回來的12名交換生或訪問生，校方也會主動一對一詢問學生是否需要心輔中心安排心理諮商。

台大這學期已經開始規畫國際學生轉學機制。本報資料照片
台大這學期已經開始規畫國際學生轉學機制。本報資料照片
分享

台大香港

相關新聞

台大：歡迎在港台生以專案訪問生方式來校就讀

2019-11-14 11:43

在港台生回台就讀 台清交成都歡迎

2019-11-14 10:44

公民團體強調性平教育重要 呼籲政治人物發言前應查證

2019-11-14 11:15

教育部：125名旅港台生返國 可外加名額專案轉學

2019-11-14 14:37

最想從書中學到什麼能力？ 宋怡慧新作《用書脫魯的一生閱讀術》贈書

2019-11-14 12:17

贈書／多重職業、多元生活 人生如何跨界變斜槓？

2019-11-14 12:15

贈書／人生的答案該填入什麼 考上了然後呢？

2019-11-14 12:14

贈書／學生說不想再廢下去了 如何「用書脫魯」？

2019-11-14 12:13

反送中風暴中台生返台 教育部：可轉學回台或修學分

2019-11-13 22:23

百名在港台生緊急返台 交通大學招手歡迎「專案轉學」

2019-11-13 20:46

長照市場大 治療及復健科學生數20年增4.3倍

2019-11-13 18:15

108課綱讓家長手忙腳亂 中市：編印「一本通」解疑慮

2019-11-13 15:51

光電球場避風雨種電 中市豐原、新社高中新成國小試辦

2019-11-13 14:34

邊玩邊創作！國文教學結合「磁力詩」更有樂趣

2019-11-13 09:45

教團籲：高收入家庭讀公幼 應差別收費

2019-11-13 00:24

尖石原民實驗小學揭牌 竹縣原民教育將從小學連貫大學

2019-11-12 17:19

國小師群組涉霸凌人本促解聘 校方調查管教失當記過

2019-11-12 16:12

幼教政策建言 教團：富有家庭讀公幼應付較高學費

2019-11-12 13:28

全國幼教聯合會要求停止準公共化 贊同韓國瑜666政見

2019-11-12 13:15

聯晚之眼／教部延長學貸還款年限 只是「延後問題」

2019-11-12 10:23

搶救中華民國美學！新課綱讓美術老師找到出頭天

2019-11-12 04:13

高教首例！文大資遣案 勞動部裁決無效

2019-11-12 00:54

藝術課綱跨領域 美術教師出頭天

2019-11-12 00:26

資遣案無效 文大：將提行政訴訟及民事訴訟

2019-11-11 14:06

高教史上首次裁定文大資遣案 勞動部：無效

2019-11-11 14:05

高職電腦硬軟體與時代脫節 全教總幫基層學校請命

2019-11-11 11:27

遭判違法解僱工會幹部 文大回應了

2019-11-11 10:44

高教史首例 勞動部裁決文大解雇工會幹部無效

2019-11-11 10:41

補助學生社宅 學者：選前美化政績

2019-11-11 00:23

補助杯水車薪 校方：蓋宿舍才治本

2019-11-11 00:18

教部砸億元 補助興辦學生社會住宅

2019-11-11 00:16

聯合盃作文大賽台南登場 今年報名更勝去年

2019-11-10 17:53

聯合盃作文大賽新北初賽 8300人分5校同步競賽

2019-11-10 14:36

教部補助大學學生社宅 挨批吸選票

2019-11-10 13:08

學生社宅補助少、難分配 校方憂效果有限

2019-11-10 13:08

他遺愛在人間 基金會23年發放獎學金逾千萬元

2019-11-10 12:11

從沒見過海 清大師生教印度學童自製VR看海洋與極地

2019-11-10 10:29

政府補助大學辦社宅 台大：租屋行情仍高只是杯水車薪

2019-11-10 10:02

聖嚴思想國際學術研討會 廣徵漢傳佛教論文

2019-11-10 09:55
看更多

熱門文章

百名在港台生緊急返台 交通大學招手歡迎「專案轉學」

2019-11-13 20:46

明年指考名額仍只占2成3！李家同響應連署增為5成

2019-11-13 20:17

108課綱讓家長手忙腳亂 中市：編印「一本通」解疑慮

2019-11-13 15:51

醒吾高中斷續欠薪1年 教師苦撐有人離職

2019-11-14 12:38

在港台生回台就讀 台清交成都歡迎

2019-11-14 10:44

反送中風暴中台生返台 教育部：可轉學回台或修學分

2019-11-13 22:23

入國籍反而被懲罰！新住民樂見比照外籍生升大學

2019-11-13 17:51

台大：歡迎在港台生以專案訪問生方式來校就讀

2019-11-14 11:43

老師幫學生取綽號「告狀小姐」 家長氣炸：配為人師表？

2019-11-14 14:28

新住民歸化後 擬比照外籍生升大學

2019-11-13 23:52

超感動！曾文家商餐管科學生3年學習 招待上百名家長

2019-11-13 15:39

國小生現場寫「硬筆書法」 八德戶所即日起辦展到月底

2019-11-13 17:21

治療及復健學類學生 20年增3.3倍

2019-11-14 00:05

長照市場大 治療及復健科學生數20年增4.3倍

2019-11-13 18:15

影／女友生死考驗：等一下要吃什麼 eat、have差在哪？

2019-11-13 15:25

南台科大曹傑凱精通3D列印 國際賽優勝校方表揚

2019-11-14 09:57

回應教育部長潘文忠 「科技課綱，兩三年後微調」

2019-11-14 08:52

從一個人到全班挺他！宜蘭公正國小拍出過動人生獲獎

2019-11-14 13:30

影／台灣高中生參加日本英文論壇 對日本學生這事印象深刻

2019-11-13 16:36

元培科大創校55周年台澳書法交流展 名家大展書藝

2019-11-13 15:35

獨／香港情勢緊急 台大加速推動國際學生轉學機制

2019-11-14 14:30

崇右科大與韓國男團TARGET跨海合舞 學生嗨翻

2019-11-13 17:08

最想從書中學到什麼能力？ 宋怡慧新作《用書脫魯的一生閱讀術》贈書

2019-11-14 12:17

高中推動閱讀優秀老師 台中清水高中連二年獲獎

2019-11-14 12:10

大華科大新學系未開課 日本高校搶先體驗智慧模擬駕駛

2019-11-14 11:53

新竹市首屆智能車挑戰賽登場 選手燒腦爭全國賽代表

2019-11-13 18:21

教育部：125名旅港台生返國 可外加名額專案轉學

2019-11-14 14:37

在港台生返台 教部協調機位及專線電話協助

2019-11-13 18:52

上課帶著毛小孩好幸福 元培醫事科大教毛小孩美容課

2019-11-13 17:49

台師大攜手氣象局 推國家級天氣訓練課程

2019-11-14 11:55

贈書／人生的答案該填入什麼 考上了然後呢？

2019-11-14 12:14

贈書／學生說不想再廢下去了 如何「用書脫魯」？

2019-11-14 12:13

成大團隊參加美國iGEM競賽 奪全球冠軍

2019-11-13 18:51

影／不准動大挑戰 面對這五種誘惑小朋友能忍住不動嗎？

2019-11-14 09:10

贈書／多重職業、多元生活 人生如何跨界變斜槓？

2019-11-14 12:15

公民團體強調性平教育重要 呼籲政治人物發言前應查證

2019-11-14 11:15

紐時賞析／保護戰區文物 已至燃眉之急

2019-11-13 16:01

台灣彩墨藝術A4秀 華梵大學濃濃藝文風

2019-11-13 18:51

性平教育爭議 學者：應回歸教師教學專業判斷

2019-11-13 17:14

台東卑南國小閱讀夢公園 樹下看書休憩好愜意

2019-11-13 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top