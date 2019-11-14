獨／香港情勢緊急 台大加速推動國際學生轉學機制

2019-11-14 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



為因應香港目前緊急情勢，台大副校長周家蓓今天受訪表示，目前台灣各大學都沒有國際學生的轉學機制，為了讓更多優秀國際學生來台大就讀，台大這學期已經開始規畫國際學生轉學機制，剛好遇到這次香港的事，因此更有其迫切性，「腳步會更加快」，下學期就可以實施。

周家蓓說，國內的轉學機制審查都在各系所端，系所要願意收，轉學生才轉得進來，國際的轉學審查也是一樣，因此審查學生的在校成績，會是很大的重點。但是這次香港的案例特殊，因此系所主管在審查時，可能會對下學期要轉進台大的香港學生，多一些國際情勢上的協助考量。

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針對在香港各大學就讀的香港人或其他國籍的學生，周家蓓說，這學期已經來不及轉學了，因此台大歡迎這些學生先來台大擔任訪問生，也不會收取任何費用，「台大願意開啟大門」。台大目前每年大約有一百多位的訪問生。

至於下個學期，這些訪問生是否願意繼續留在台大，周家蓓表示，如果他們想要轉學到台大念書，台大會擬定一個國際學生的轉學機制，數量會比一般國際學生多一點，校方會有一定的審核機制。周家蓓說，等到11月訪問生人數確定之後，大概就可以推估出來台大在下學期可以接受多少名額的香港國際轉學生。

周家蓓表示，台大目前在香港的大學姐妹校的交換生和訪問生，總共有12名，一個月前，校方每周跟學生和學生家長定期保持聯絡。昨天也已經積極勸說學生盡快回台，也會主動跟每個姐妹校說明後續成績計算方式。

另外，周家蓓表示，下學期有五名學生即將赴港交換，校方會再看情勢演變跟學生商量，如果學生主動想放棄，學校也會協助跟對方聯繫。