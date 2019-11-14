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在港台生回台就讀 台清交成都歡迎

2019-11-14 10:44聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

近日香港多所大學發生嚴重警民衝突，影響學生安全與就學權益。國內多所大學都表示歡迎台生回台期間先到學校課堂旁聽、隨班附讀與研修學分，甚至提供相關學雜費與住宿費全免。

清華大學正清點學生宿舍可提供的空床；台大校長管中閔也說，校方正在討論可行的做法，協助在港台生回台的學習銜接就讀。管中閔表示，已有數所國外姐妹校聯絡，他們要去香港交換的學生希望轉至台大，台大已決定接受。

因應香港局勢日漸緊張，香港中文大學宣布本學期「即時結束」且課程「即時取消」，香港教育局也宣布全港學校停課。目前在港台生共1021人，在中大台生共303人。教育部長潘文忠今天表示，教育部與陸委會為了確保在港台生安全，已經成立專案小組，昨天在獲協助抵台的有71人。後續教育部將持續透過駐港單位聯繫，只要學生有返台需求，都會盡力協助安排。

潘文忠說，教育部也已聯繫國內各大學，視學生需求進行學習銜接安排，採隨班附讀、選修學分等等，或是下學期轉回台灣的大學就讀。

清華大學校長賀陳弘說，不論是旁聽、修學分、成為交換學生、或是轉學，只要得到教育部同意，都很歡迎。清大正在清點學生宿舍，並安排導師協助他們銜接就讀。

交通大學主秘王念夏表示，歡迎台生在此期間返台至交大就讀，校方近期將向教育部申請轉學方案，下學期正式實施。因為一切都很匆忙，所有處室都在動，交大在香港有六間姐妹校，學分互相承認比較沒有問題，將針對主修科系安排到不同科系；非姐妹校的學生，學分承認等問題，會依照教育部的相關辦法辦理。

成功大學表示，若有學生希望進入相關系所，校方當盡力協助。東吳大學校長潘維大表示，東吳願意全力配合支持，只要東吳的課程，能與學生的専業配合，校方可幫忙。

東華大學表示，歡迎台生回台期間先到東華課堂旁聽、隨班附讀與研修學分，相關學雜費與住宿費全免，正研擬接續下學期轉學回台返國升學的相關措施。目前台生只要檢附原在港就讀大學的就學證明文件來東華申請試讀，就學期間直到本學期結束前免繳任何費用。

教育部已成立在港台生協處專案小組，持續與在港台生保持聯繫，因應學生返台後各項事宜、掌握動態、學習銜接及協處事宜等。聯繫方式(02)7736-6703、 (02)7736-6310或0928-536525。在港台生如有轉學回台、返國升學或研修學分的需求，聯繫方式：郭佳音科長 02-77365874 。

近日香港多所大學發生嚴重警民衝突，影響學生生命安全與就學權益。國內多所大學都表示...
近日香港多所大學發生嚴重警民衝突，影響學生生命安全與就學權益。國內多所大學都表示，歡迎台生回台期間先到學校課堂旁聽、隨班附讀與研修學分，甚至提供相關學雜費與住宿費全免；清華大學已正在清點目前學生宿舍可能有的空位提供；台大校長管中閔也說，校方正在討論可行的做法，協助在港台生回台的學習銜接就讀。本報資料照片
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教育部香港台大

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