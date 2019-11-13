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12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

百名在港台生緊急返台 交大招手歡迎「專案轉學」

2019-11-13 20:46聯合報 記者章凱閎／即時報導

反送中持續延燒，不少香港大學校園淪為示威者與警方的戰場，今晚也有80名在港台生緊急返台。交通大學大動作表示，台生返台期間歡迎至該校就讀，校方也將向教育部專案申請「轉學方案」，最快下學期實施。

教育部今天證實，經駐港人員協助，已協調華航今晚載運80名香港中文大學的台生返台，還有41位中大台生則自費購買機票返台。據統計，香港中文大學台生約303人。

交大也隨即發表聲明，指出香港警民衝突，已導致在港台生的生命安全與就學權益。交大也歡迎台生在返台期間至該校就讀，校方也將於近期向教育部專案申請轉學方案，於下學期正式實施，以保護所有學生之人身安全與受教權益。

香港中文大學12日晚爆發學生和警方的嚴重衝突，現場宛如戰場。法新社
香港中文大學12日晚爆發學生和警方的嚴重衝突，現場宛如戰場。法新社
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