長照市場大 治療及復健科學生數20年增4.3倍

2019-11-13 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／即時報導



衛福部「長照2.0」計畫推估，國內長照人口將於115年破77萬人，較去年增加17.4萬人。為支撐國內治療及復健人才需求，教育部統計，大專校院近年來愈來愈多學校開設治療及復健學類系所，從87年的9所，到去年已成長為19所；學生數也從20年前2439人，到去年達1萬588人，成長4.3倍。

國內近年來重視預防醫學，也掀起體適能運動風潮，「延緩衰老」已是全民運動。教育部統計指出，治療及復健學類可再細分為「物理治療」、「職能治療」、「語言治療與聽力」、「其他治療及復健」（如運動醫學、健康照護、早期療育等）。也有愈來愈多大學科系轉型投入相關領域，例如清大體育系明年改制為「運動科學系」。

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根據教育部統計，87年各大專校院開設治療及復健學類的校數僅9所，學生數2439人，但到了107年開設校數已增加至19所，學生數達1萬588人，為20年前的4.3倍，相較97年也增加2成。

若依照系學類區分學生數，107學年以「物理治療」5195 人為最多，占49.1%；「職能治療」2160人，占20.4%；「語言治療與聽力」1190 人，占11.2%；「其他治療及復健」2043 人，占19.3%。