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為生命帶來無限可能 中央大學安心就學支持計畫

2019-11-18 00:00文／ 中央大學 提供

中央大學安心就學支持計畫希望幫助經濟弱勢學生藉由學習翻轉人生，以有限資源創造無限...
中央大學安心就學支持計畫希望幫助經濟弱勢學生藉由學習翻轉人生，以有限資源創造無限可能。 圖／中央大學 提供
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國立中央大學以深具人文關懷的一流大學為辦學理念，著重經濟弱勢學生入學及在學輔導，為了讓這些學生也有均等的受教權，配合教育部高等教育深耕計畫-提升高教公共性的計畫，促進經濟弱勢學生藉由學習翻轉人生，讓經濟弱勢不會變成學習弱勢，用學習抓住人生的各種可能。

為實現教育機會均等，中央大學於不同入學管道對各類弱勢學生提供優惠入學措施，包含大學個人申請向日葵聯合招生組、特殊選才、繁星推薦原住民外加名額、身心障礙甄試外加名額等，109學年度將提供99個優先錄取名額（個人申請67名、特殊選才32名）及85個外加招生名額（原住民60名、身心障礙生25名），合計共184個優惠入學名額。

針對低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭學生，於大學個人申請管道增設向日葵聯合招生組，調降第一階段學測成績篩選標準，在書面審查及口試時也特別優先考量申請者在求學期間資源不足下的歷程與學習動機，實施優先錄取經濟弱勢學生；新移民及其子女，自105學年度試辦特殊選才入學，除招收具有卓越潛能或特殊領域表現之學生外，也招收境外臺生或新住民及其子女，增加不同教育資歷學生多元入學的機會；原住民學生，於繁星推薦及個人申請入學管道提供外加名額，並透過適當的錄取標準及審查方式予以考量；身心障礙學生，中大自94學年度起提供身心障礙學生升學大專校院甄試外加名額，使身心障礙學生多一個進入中大的機會。

除此之外，針對以上入學管道之經濟弱勢學生，中央大學更設有安心就學支持系統，讓經濟不再是主要煩惱，用學習取代工讀，更用學習改變人生，更多詳細資訊，請參閱中央大學安心就學支持計畫網站:https://ncu.edu.tw/ALC/

中央大學為國內少數歷史悠久、校景優美 、校譽優良之頂尖大學。 圖／中央大學 提供
中央大學為國內少數歷史悠久、校景優美 、校譽優良之頂尖大學。 圖／中央大學 提供
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根據《美國新聞與世界報導》公佈之2020年「全球最佳大學」排名，中央大學一舉躍升...
根據《美國新聞與世界報導》公佈之2020年「全球最佳大學」排名，中央大學一舉躍升至全國第三名。 圖／中央大學 提供
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