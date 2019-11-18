為生命帶來無限可能 中央大學安心就學支持計畫

2019-11-18 00:00 文／ 中央大學 提供



中央大學安心就學支持計畫希望幫助經濟弱勢學生藉由學習翻轉人生，以有限資源創造無限可能。 圖／中央大學 提供 分享 facebook

國立中央大學以深具人文關懷的一流大學為辦學理念，著重經濟弱勢學生入學及在學輔導，為了讓這些學生也有均等的受教權，配合教育部高等教育深耕計畫-提升高教公共性的計畫，促進經濟弱勢學生藉由學習翻轉人生，讓經濟弱勢不會變成學習弱勢，用學習抓住人生的各種可能。

為實現教育機會均等，中央大學於不同入學管道對各類弱勢學生提供優惠入學措施，包含大學個人申請向日葵聯合招生組、特殊選才、繁星推薦原住民外加名額、身心障礙甄試外加名額等，109學年度將提供99個優先錄取名額（個人申請67名、特殊選才32名）及85個外加招生名額（原住民60名、身心障礙生25名），合計共184個優惠入學名額。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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針對低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭學生，於大學個人申請管道增設向日葵聯合招生組，調降第一階段學測成績篩選標準，在書面審查及口試時也特別優先考量申請者在求學期間資源不足下的歷程與學習動機，實施優先錄取經濟弱勢學生；新移民及其子女，自105學年度試辦特殊選才入學，除招收具有卓越潛能或特殊領域表現之學生外，也招收境外臺生或新住民及其子女，增加不同教育資歷學生多元入學的機會；原住民學生，於繁星推薦及個人申請入學管道提供外加名額，並透過適當的錄取標準及審查方式予以考量；身心障礙學生，中大自94學年度起提供身心障礙學生升學大專校院甄試外加名額，使身心障礙學生多一個進入中大的機會。

除此之外，針對以上入學管道之經濟弱勢學生，中央大學更設有安心就學支持系統，讓經濟不再是主要煩惱，用學習取代工讀，更用學習改變人生，更多詳細資訊，請參閱中央大學安心就學支持計畫網站: https://ncu.edu.tw/ALC/

中央大學為國內少數歷史悠久、校景優美 、校譽優良之頂尖大學。 圖／中央大學 提供 分享 facebook