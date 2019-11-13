光電球場避風雨種電 中市豐原、新社高中新成國小試辦

2019-11-13 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中即時報導



台中市政府盤點全市學校需求與市有土地計劃設置「光電球場」，評估面積及日照等條件後，有16校適合施作，教育局針對豐原高中、新社高中及東勢新成國小3校試辦，若成效佳，將擴辦其它區域學校。教育部初步規劃由廠商無償打造棚架與光電板，教育局研擬辦理區域聯合標租。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，市議員林德宇希望教育局推動光電球場，教育局長楊振昇指出，市府配合教育部調查全市學校狀況與需求，有意願施作學校共47校，經勘查場地面積及日照等條件後，較適合施作共16校。

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林德宇表示，一般的風雨球場從地面的鋪平、上鋼構、做屋頂的經費約要800萬，但由政府出資且是陽春型又無太陽能板。光電球場的3個優點是「政府免出資、學校多球場、學生好運動」。

他建議全市學校盤點，有三大類型，第一既有球場，鋪面已經做好，直接立鋼構，上面直接用太陽能光電板來做屋頂。第二是盤點現有學校裡面尚未有球場鋪面的，由廠商負責球場鋪面並直接設鋼構，利用太陽能光電板來做屋頂。第三是現有的風雨球場，如果負重可以的話，上面繼續加光電板。

林德宇說，這三類完全不用由政府出資一毛錢，由市府統一來標租，廠商來競標。包括後續電力回饋，學校又有這個大概1%至3%的回饋金可以拿。

目前全國各縣市光電球場大面積統一標租尚無成功案例，市府正研擬針對符合設置條件的學校辦理區域性聯合標租，計畫以豐原高中、新社高中及東勢新成國小3校先行試辦，若成效佳，將擴辦其它區域學校。