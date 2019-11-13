光電球場避風雨種電 中市豐原、新社高中新成國小試辦
2019-11-13 14:34
聯合報 記者陳秋雲
／台中即時報導
台中市政府盤點全市學校需求與市有土地計劃設置「光電球場」，評估面積及日照等條件後，有16校適合施作，教育局針對豐原高中、新社高中及東勢新成國小3校試辦，若成效佳，將擴辦其它區域學校。教育部初步規劃由廠商無償打造棚架與光電板，教育局研擬辦理區域聯合標租。
台中市議會今天進行教育文化業務質詢，市議員林德宇希望教育局推動光電球場，教育局長楊振昇指出，市府配合教育部調查全市學校狀況與需求，有意願施作學校共47校，經勘查場地面積及日照等條件後，較適合施作共16校。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
林德宇表示，一般的風雨球場從地面的鋪平、上鋼構、做屋頂的經費約要800萬，但由政府出資且是陽春型又無太陽能板。光電球場的3個優點是「政府免出資、學校多球場、學生好運動」。
他建議全市學校盤點，有三大類型，第一既有球場，鋪面已經做好，直接立鋼構，上面直接用太陽能光電板來做屋頂。第二是盤點現有學校裡面尚未有球場鋪面的，由廠商負責球場鋪面並直接設鋼構，利用太陽能光電板來做屋頂。第三是現有的風雨球場，如果負重可以的話，上面繼續加光電板。
林德宇說，這三類完全不用由政府出資一毛錢，由市府統一來標租，廠商來競標。包括後續電力回饋，學校又有這個大概1%至3%的回饋金可以拿。
目前全國各縣市光電球場大面積統一標租尚無成功案例，市府正研擬針對符合設置條件的學校辦理區域性聯合標租，計畫以豐原高中、新社高中及東勢新成國小3校先行試辦，若成效佳，將擴辦其它區域學校。
此外，運動局長李昱叡也說，市府除積極推動國民運動中心、巨蛋等重點建設，也同步爭取中央預算，全面增設戶外風雨籃球場，目前將優先針對無須辦理徵收或有償撥用的市有土地建置風雨籃球場，並全面評估光電球場可行性，媒合光電廠商與市有土地積極興設光電球場，發展綠能發電。
留言