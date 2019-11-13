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香港中大仿若戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧

光電球場避風雨種電 中市豐原、新社高中新成國小試辦

2019-11-13 14:34聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市政府盤點全市學校需求與市有土地計劃設置「光電球場」，評估面積及日照等條件後，有16校適合施作，教育局針對豐原高中、新社高中及東勢新成國小3校試辦，若成效佳，將擴辦其它區域學校。教育部初步規劃由廠商無償打造棚架與光電板，教育局研擬辦理區域聯合標租。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，市議員林德宇希望教育局推動光電球場，教育局長楊振昇指出，市府配合教育部調查全市學校狀況與需求，有意願施作學校共47校，經勘查場地面積及日照等條件後，較適合施作共16校。

林德宇表示，一般的風雨球場從地面的鋪平、上鋼構、做屋頂的經費約要800萬，但由政府出資且是陽春型又無太陽能板。光電球場的3個優點是「政府免出資、學校多球場、學生好運動」。

他建議全市學校盤點，有三大類型，第一既有球場，鋪面已經做好，直接立鋼構，上面直接用太陽能光電板來做屋頂。第二是盤點現有學校裡面尚未有球場鋪面的，由廠商負責球場鋪面並直接設鋼構，利用太陽能光電板來做屋頂。第三是現有的風雨球場，如果負重可以的話，上面繼續加光電板。

林德宇說，這三類完全不用由政府出資一毛錢，由市府統一來標租，廠商來競標。包括後續電力回饋，學校又有這個大概1%至3%的回饋金可以拿。

目前全國各縣市光電球場大面積統一標租尚無成功案例，市府正研擬針對符合設置條件的學校辦理區域性聯合標租，計畫以豐原高中、新社高中及東勢新成國小3校先行試辦，若成效佳，將擴辦其它區域學校。

此外，運動局長李昱叡也說，市府除積極推動國民運動中心、巨蛋等重點建設，也同步爭取中央預算，全面增設戶外風雨籃球場，目前將優先針對無須辦理徵收或有償撥用的市有土地建置風雨籃球場，並全面評估光電球場可行性，媒合光電廠商與市有土地積極興設光電球場，發展綠能發電。

市議員林德宇要求教育局
市議員林德宇要求教育局
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