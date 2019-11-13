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邊玩邊創作！國文教學結合「磁力詩」更有樂趣

2019-11-13 09:45聯合新聞網 台北訊

圖／聯經出版提供
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新課綱上路的教學現場，素養導向的學習趨勢成為主流。如激發孩子的創造力、學習力？當「磁力詩」應用到教學現場，孩子們快速進入創作詩的情境，一邊玩、一邊創作與學習，互動氣氛也讓老師驚嘆！

國內第一款「磁力詩」月曆「詩心引力」，是由聯合文學雜誌邀請12位詩人創作詩、親選字詞，製作成專屬的磁力字貼共360個。這款創意商品原本只是月曆，讓消費者自由組合字貼來記錄心情，也激發創作潛力。如今還可以被用在教學現場，無論是中學生、小學生，一拿到磁力詩，都可以快速上手，立即進入個人創作拼詩狀態，互動效果超乎預期。

致力推動青少年閱讀的丹鳳高中圖書館主任宋怡慧認為，磁力詩很有趣：「一如杜威所主張教育即生活、做中學的理念。在課堂中運用詩心引力，教師與學生更可以產生文本與思想的互動，從遊戲化的分組練習中，培養寫作能力。」

圖／聯經出版提供
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宋怡慧老師以課程教學做舉例，從寫作為導向的閱讀教學，更能打造孩子與老師的雙向學習：「當孩子們閱讀同一個文本，而後以字詞詮釋文本的感受，我們能看見不同孩子的思考，或許更能看見身為大人的我們，未曾發現的觀點。」

這360個字詞來自羅毓嘉、陳繁齊、林婉瑜、孫梓評、林達陽、騷夏、追奇、徐珮芬、許含光、宋尚緯、楊佳嫻、陳珊妮等詩人。當詩人腦海中淬煉的字詞，變成人人手中的磁力貼，「創作」與「玩」融合在一起，青少年、孩子們也可藉此展現自己，表達心聲。

教師在課堂上的應用，可以將學生們分組，將磁力詩分給每組同學，並提出題目，讓每一組學生可以組隊創作詩，並讓創作者分享自己的詩作及意涵，觀摩其他同學的詩作，還可以參考「詩心引力」的詩人原本詩作，了解最初字詞的脈絡。

「詩心引力」磁力詩生活萬用月曆，是由《聯合文學》雜誌企劃開發，與傳統紙器單位「美好物件」跨界聯名，研發為屬於中文詩的創作體驗，旨在讓更多人領略文學創作樂趣。利用「磁粉」與帶有羊絨觸感的「里紙」，將詩人親選的字詞製作成專屬磁鐵，任你排列與拼貼，帶領學生用創新的方式展開創作，一起創新與實踐教學的更多可能。

了解更多：https://linkingunitas.com/Media

線上版免費試玩：https://linkingunitas.com/zecNeGm

詩人月曆聯合文學

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