2019科技部iCAN計畫 培育潛能新創 挖掘科研成果
2019-11-13 09:00文／ 國立交通大學產業加速器暨專利開發策略中心(IAPS) 提供
為使大專院校科技研發成果產業化，並帶動國家整體新創事業發展，科技部委託交大產業加速器暨專利開發策略中心（IAPS），推動「研發成果創業加速及整合推廣計畫( iCAN)」，於11月12日假新竹國賓大飯店舉行「2019 TTA/iCAN STARTUP Demo Day」，展示計畫執行成果。
今年度iCAN與亞洲科學園區協會(ASPA)共同合辦，邀請產業先進、投資人、ASPA會員等貴賓與會。會中安排10家iCAN決選新創團隊進行募資PITCH，同步展示團隊商品，並規劃3場國際商務媒合，希望藉此機會促使新創團隊與國際交流，共創資金鏈結與商業交流的機會。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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自2017年開始，iCAN透過先輔後篩二階段嚴選模式，以及精實輔導三部曲機制，打造兼具系統性及客製化的新創輔導方程式，加速科技研發成果產業化。結合企業總裁、具上市櫃公司經營經驗的CXO、創業投資專業經理人，推動全面性輔導、提升新創公司價值並促成精準投資，以帶動整體新創事業發展。
iCAN計畫結合政府5+2創新產業領域，針對生技醫療、智慧機械、人工智慧、新農業、綠能科技、物聯網、循環經濟等7大領域，辦理跨校際新創案源的徵選，截至今年(2019年)為止，已有39所大專院校申請提案，其中輔導70家團隊，提供43案補助，金額達2,695萬元，並成功促成5億5,087萬元的投資。未來也將持續進行科研新創團隊的產業鏈結，實現創新概念與技術。
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