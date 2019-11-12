尖石原民實驗小學揭牌 竹縣原民教育將從小學連貫大學

2019-11-12 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／即時報導



新竹縣有尖石、五峰兩大原鄉，是原住民族教育推動的重要基地，尖石國小自106學年度起實施原住民族實驗教育，強化學校與部落間的連結，讓部落耆老及家長都能共同參與泰雅孩子們的教育過程，經過2年的籌備，正式成為新竹縣泰雅族葛菈拜民族實驗小學，今天下午舉行揭牌儀式；109學年度，還有2所小學、尖石國中及明新科大也將上路，讓縣內原住民族教育從小學連貫到大學。

校長陳智明表示，葛菈拜(Klapay)為當地嘉樂部落的泰雅語地名稱呼，學校正好位處部落中心。學校這2年來實施原住民族實驗教育，規劃食農課程及田野踏查主題式課程，將教學場域延伸至部落空間與溪野山域，希望讓學生從部落學習生活技能及倫理，從在地獵人身上學習山林智慧及天文知識，進而從生活中實踐文化。

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縣府教育處表示，縣內目前有5所學校實施原住民族實驗教育，其中，尖石國小及桃山國小，自108學年度正式成為原住民族實驗學校，其餘3校新樂國小、嘉興國小及尖石國中正在籌備中，預定109學年度上路。

為了讓縣內的原住民驗教育從小學一路銜接到大學，東泰高中也在餐飲科成立原住民族實驗班。東泰高中表示，原住民族實驗班的課程較為彈性，像是課程融入族群祭典、料理、傳統技藝等。