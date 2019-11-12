國小師群組涉霸凌人本促解聘 校方調查管教失當記過

2019-11-12 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣平林國小遭爆林姓教師私設網路社群群組，要求4名學生隨時回報其他同學在班上、安親班和校車上情形，排擠不喜歡的學生教師，涉霸凌學生。 圖／取自Google Maps 分享 facebook

人本教育基金會8月獲報，指出嘉義縣平林國小林姓教師私設網路社群群組，要求4名學生隨時回報其他同學在班上、安親班和校車上情形，排擠不喜歡的學生教師，涉霸凌學生，要求解聘教師；嘉縣府教育處代理處長李美華上午答覆議員吳思蓉針對此案質詢說，學校教評會調查結果，認定林姓教師管教錯誤，不構成不適任解聘條件，調查結果送家長陳述意見中。

吳思蓉說，有教師在校興風作浪不應該，教育是良心工作；李美華說， 學校教評會調查結果，認定林姓教師管教錯誤，做成行政處分送家長陳述意見，但不構成不適任解聘條件。

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平林校長胡協豐說，學校教評會組7名委員調查，包括4名外聘學者專家，調查結果認定林姓女教師私設網路群組，要求部分學生「開合跳」，但未強迫開合跳次數，也未動手體罰，其中申訴六年級男童畢業，委員會認定林姓教師管教失當，但不構成解聘條件，調查結果送考績委員會決議記小過處分。

胡協豐表示，完成調查處分，已將結果送林姓教師及家長陳述意見，林姓教師接受處分，解釋她行為出於管教， 家長陳述意見還未回覆，若家長不接受，除非發現新事實證據，不再重啟調查，為避免再發生類似情事，嚴禁教師用私設網路社群群組方法管教學生。