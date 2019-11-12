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聯晚之眼／教部延長學貸還款年限 只是「延後問題」

2019-11-12 10:23聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

學貸已經成為年輕學子畢業後沉重的負擔，政府近年也祭出緩繳本金四年、延長還款年限等措施，盼能減緩青年還款壓力。對此，高教工會組織部主任林柏儀說，學貸的問題根源還是學費本身。單單只是延後還款、或降低利率，很可能只是「延後問題」，讓青年要穩定成家立業更加困難。

林柏儀舉例，一個就讀私立大學四年的學生若學費全以學貸支付，需要為此背負約50萬元貸款。以畢業後八年平均攤還，現行1.15%的利息，則每月本息得共支出5454元。倘若利息全額補貼，每月依舊要支出5210元。這對月薪平均僅2萬8000元的私立大專院校畢業生來說，就占了薪資將近兩成，是相當沉重的負擔。

擔任電機工程師的「學貸族」鄭先生表示，雖然就學貸款可以晚還一年，現在也有許多方案可以緩繳，但延後繳款只能幫助到短期金錢上的幫助，「該還的，時間到了還是要還」，只是把疲累跟勞累拖得更久罷了。

林柏儀說，我國過去20年來雖然經濟成長趨緩，仍為向上攀升，學費卻沒有因為稅收擴大而調降，反而持續增高。基於教育活動有助於整體社會公共利益發展的效果，盡量降低受教育的費用，由公部門來支持，正如同支持醫療、文化、社福事業一般，是政府有經濟餘裕時的優先責任。這點政府顯然做得太少。

林柏儀說，何況台灣的大專學費跟全球前一百富有國家相比，學費名目上是第22名高，以購買力平準則更是第14名之高。既然台灣大專校院學費有偏高的問題，政府應該反思如何挹注資源降低學費，減輕學生的負擔，學貸壓力自然才能緩解。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，2011年推動12年國教時，教育部就開始推動高職免學費，以及高中齊一學費的政策。當時從高職做起，主因在於多數經濟弱勢學生就讀高職，特別是就讀私立高中職，依據當時的推估，每一位私立高職生每學期政府補貼2至3萬元的學費。

謝國清說，如今學貸依然這麼多，教育部應該要檢討，是因為私立高中職因為有政府的補助跟著長雜費，還是因為私立高中職本來就需要那麼高的成本。

謝國清表示，要徹底解決這個問題，只減免或補貼學貸沒用，應該趁著少子化趨勢，增加公立高中職的招生員額比例，另一方面改變目前國中升高中的升學制度，真正落實「免試入學」，才能減低經濟弱勢學生要讀私立高中職的機率，進而減少他們最後往私立大專校院流動的趨勢。

學貸已經成為年輕學子畢業後沉重的負擔，政府近年也祭出緩繳本金四年、延長還款年限等...
學貸已經成為年輕學子畢業後沉重的負擔，政府近年也祭出緩繳本金四年、延長還款年限等措施，盼能舒緩青年還款壓力。圖非新聞當事人。本報資料照片
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