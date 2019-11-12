聯晚之眼／人生第一筆債 她自覺永遠輸在起跑點

2019-11-12 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



「身上有一筆債，我覺得自己永遠輸別人一截。」30歲的蘇小姐目前擔任新聞編輯，她畢業於政治大學，就讀學士班、碩士班期間都申請就學貸款，至今剩24萬元要還，預計六年還清，但已申請緩繳四年。

她形容這筆債像個大洞，她曾拚命想補起來，每存到一筆錢就去繳款。「繳完後很失落，覺得辛苦賺得錢都沒了，」繳了一陣子後，她申請緩繳，決定拖到不能拖為止。

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她沒想過自己要繳這麼多。念大學時，爸媽鼓勵她申請就學貸款，並說日後會幫她還。不料，考上研究所後，家中經濟出了狀況，她不得不繼續仰賴學貸，且要承擔過去四年的債務。

這樣的變數讓她感到沉重，開始羨慕身邊有錢的同學，也感慨自己一出社會就要輸在起跑點。學貸影響她的工作選擇，她意識到自己不能只選自己喜歡的，也得重視薪水多少、調薪幅度夠不夠大。

她常換工作，也和學貸有關。她表示，學貸壓力讓她在職場上的得失心更重，每當遭遇失敗、挫折，就產生高度失落感、想逃離，至今已換了四份工作。過去她的目標是出國念書或工作，如今很難實現，轉而找尋有機會出國出差的工作。

經濟壓力讓她毫無意願生小孩。她說，家中經濟無法完全支持她，已影響目前的生活。若要生小孩，恐難給他們足夠資源，讓他們永遠選擇自己喜歡的事，寧願不生。