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聯晚之眼／理財專家：先投資增收入再還學貸

2019-11-12 09:39聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

台灣就學貸款年利率低於2%，至多可緩繳四年。理財專家表示，利率越低越要先投資再還款，例如買零股、ETF，並把學貸延到緩繳年限結束後再繳。但別挑選風險過高的投資項目，也要遵守法定的學貸緩繳年限，以免信用破產。

台灣學貸利率不高，以承貸八成以上學貸案件的台灣銀行為例，年利率1.15%。理財作家施昇輝表示，既然利率低，就先把該還的錢拿去投資股息5%的零股，例如兆豐金，反而能倒賺一筆。但他不是鼓勵永遠不還學貸，只是建議把緩繳期限拉至最長，增加自己的被動收入。

施昇輝表示，小資族的投資不要投機，買股票要選擇絕不會倒閉、幾十年都穩定配息的公司。不過投資還是要保有一點存款，例如每月存6000元，其餘再用來投資。

今年51歲、尚未還完留美學貸的中正大學政治系副教授陳尚志說，如何還學貸是次要議題，該討論的是「為何在台灣念大學會有學貸？」這顯示教育部的學費政策出了問題，應該通盤檢討。

陳尚志說，教育部分配的高等教育資源集中在頂尖大學，私校資源相對少，營收又太仰賴學費，最後苦的是學生。

他表示，台灣高教政策長期參考美國，但美國私立學校發展得比公立學校早，財力雄厚，公立學校提供州民相對低廉的學費，兩種體系都無法和台灣對照。台灣若要調整學費政策，更適合參考歐洲國家如德國、法國的低學費策略。

理財專家表示，學貸利率越低越要先投資再還款。本報資料照片
理財專家表示，學貸利率越低越要先投資再還款。本報資料照片
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