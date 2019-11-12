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聯晚之眼／出社會薪水逾一成還學貸 工程師當月光族

超商賣蓮花、收紙錢…服務好兄弟 這句話說不得

聯晚之眼／出社會薪水逾一成還學貸 工程師當月光族

2019-11-12 09:31聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

學貸負擔重，讓剛畢業薪水不高還得還債的新鮮人淪月光族，有人大學一畢業就要背15年的債，有人30幾歲每個月還要付1萬元留學貸款，不敢結婚生子，更別說買房子。

教育部統計，106學年度高中以上貸款人數為27.3萬人，貸款金額204億元，政府補助利息24.3億元。

今年25歲的鄭先生從私立高職讀到私立科大，都是倚賴學貸完成學業。他現在是工程師，月薪約3萬，從今年7月開始還學貸，每月繳3500元，要繳15年。

鄭先生說，剛出社會起薪低，還要付房租、學貸、生活費，薪水一半就不見了。他說，每個月都是月光族，存錢就更難，不敢奢望買車或買房。他平常省吃儉用，除了公司附的中餐，早餐加晚餐不會超過150元，也沒有多餘的錢進修。

35歲的陳小姐至今仍背負過去的留學貸款，每個月要還一萬多元。她念大學時辦六期學貸，借了十二萬多元。之後申請留學學貸，貸了100萬赴英讀心理諮商所。五年前回台開始在青少年安置機構擔任生活輔導員，第二年開始還款，一個月繳1萬2000，要繳八年。

陳小姐說，每個月大概四分之一的薪水要固定還貸款，加上生活花費，還要給家裡錢，剩的也不多，就打消購買奢侈品的念頭。可是她覺得，貸款出國留學回來可以找到薪水相對高的工作，還算值得。

今年27歲的李小姐說，父母的收入不高，無法支付學費，因此學費全貸，每個月繳三、四千元。她說，出社會不久的時候薪水不高，省吃儉用，還要給家裡錢，一個月學貸付5000元，真的存不了多少錢。

「台北娛樂消費高，都不敢出門。」為了努力想把學貸繳完，不敢做什麼娛樂，朋友約要出去也只能婉拒。她說，其他沒有繳學貸的朋友，完全無法體會「一畢業身上就背幾十萬學貸的感覺」。她工作第四年存了10幾萬，把學貸一次繳完。

學貸負擔重，讓剛畢業薪水不高還得還債的新鮮人淪為「月光族」，有人大學一畢業就要背...
學貸負擔重，讓剛畢業薪水不高還得還債的新鮮人淪為「月光族」，有人大學一畢業就要背15年的債，有人30幾歲每個月還要付一萬元留學貸款，根本不敢結婚生子，更別說買房子。聯合報系資料照片
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學貸薪水

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