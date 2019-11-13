最想從書中學到什麼能力？ 宋怡慧新作《用書脫魯的一生閱讀術》贈書

2019-11-13 14:55 聯合新聞網 UDN文教



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自序：

回答問題就有機會獲得實體書。圖／木馬文化提供 分享 facebook

因應108新課綱

2019年8月是108課綱正式上路的時間，全新的教育潮流席捲而來，素養導向的學習趨勢成為主流，教學現場的教師以及家長，如何落實「成就每一個孩子：適性揚才、終身學習」的新課綱精神，讓「自發、互動、共好」的核心理念，「自主行動」、「溝通互動」、「社會參與」等三面九項的核心素養，真正出現在臺灣課室，形成美麗的學習風景。

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自學就能讓自己立於不敗之地

「魯蛇」被視為失敗者的代稱，但，失敗的定義又是什麼？高學歷、高薪資、高成就能稱為成功嗎？

一個相信自己有能力改變、甚至能打造奇蹟的人，是不會在意世俗對「魯蛇」設下的既定框架。一如趨勢大師托佛勒預言：「二十一世紀的文盲，不是那些不懂讀寫的人，而是不懂如何學習、如何拋棄所學、重新學習的人。」不懂如何學習或重新學習的人，將在未來的知識時代缺席。願意自學的人，就能讓自己立於不敗之地，他相信，沒有人會是失敗者，如果有閱讀為你提燈。