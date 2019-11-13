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最想從書中學到什麼能力？ 宋怡慧新作《用書脫魯的一生閱讀術》贈書

2019-11-13 14:55聯合新聞網 UDN文教

圖／木馬文化提供
圖／木馬文化提供
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十二年國教課綱正式上路，

如何用閱讀培養核心素養、啟動自學能力？

宋怡慧老師爲你量身打造，用書為生命「脫魯」的三面二十力。

自序：

回答問題就有機會獲得實體書。圖／木馬文化提供
回答問題就有機會獲得實體書。圖／木馬文化提供
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因應108新課綱

2019年8月是108課綱正式上路的時間，全新的教育潮流席捲而來，素養導向的學習趨勢成為主流，教學現場的教師以及家長，如何落實「成就每一個孩子：適性揚才、終身學習」的新課綱精神，讓「自發、互動、共好」的核心理念，「自主行動」、「溝通互動」、「社會參與」等三面九項的核心素養，真正出現在臺灣課室，形成美麗的學習風景。

自學就能讓自己立於不敗之地

「魯蛇」被視為失敗者的代稱，但，失敗的定義又是什麼？高學歷、高薪資、高成就能稱為成功嗎？

一個相信自己有能力改變、甚至能打造奇蹟的人，是不會在意世俗對「魯蛇」設下的既定框架。一如趨勢大師托佛勒預言：「二十一世紀的文盲，不是那些不懂讀寫的人，而是不懂如何學習、如何拋棄所學、重新學習的人。」不懂如何學習或重新學習的人，將在未來的知識時代缺席。願意自學的人，就能讓自己立於不敗之地，他相信，沒有人會是失敗者，如果有閱讀為你提燈。


贈書活動參加辦法

活動日期：

即日起至12月2日（一）23時59分止

活動辦法：

本文、或三篇書摘

學生說不想再廢下去了 如何「用書脫魯」？

人生的答案該填入什麼 考上了然後呢？

多重職業、多元生活 人生如何跨界變斜槓？

任一篇下方登入臉書，並於留言處回答指定問題

「最想從書中學到什麼，或什麼樣的能力？」

留言範例：

範例1：我最想從書中學到認識自己

範例2：我最想從書中學到賺錢的能力

將由宋怡慧老師從留言挑出五名幸運兒。

活動獎項：

《用書脫魯的一生閱讀術》實體書一本，共五名

※此活動為木馬出版社提供獎品並寄送

※贈書於30個工作天內將獎品寄出

書摘宋怡慧

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