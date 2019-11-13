贈書／多重職業、多元生活 人生如何跨界變斜槓？

2019-11-13 14:55 聯合新聞網 文章提供／木馬文化



好奇探索力，人生如何跨界變斜槓？示意圖／ingimage 分享 facebook

「我如何嘗試自己沒做過的事？」 「我想真正走出舒適圈容易嗎？」 「如何突破極限，創造不一樣的學習？」

好奇探索力

人生如何跨界變斜槓？

怡慧tips：從閱讀中發現自己，找回探索世界奇奧的好奇心。

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「人生短短幾個秋啊不醉不罷休， 東邊見我的美人哪，西邊黃河流。」男孩清唱一段近來最夯的歌詞，惹得大家笑彎腰。

「怎麼了，今天那麼逗趣？愛江山更愛美人是何種妙解？」孩子的表現引起我的好奇。

「讀那麼多書還不是曇花一現，一考試就破功，真是厭世！」男孩哀聲說出。

「人生如夢幻泡影，如露亦如電，分數場上放輕鬆，爭甚麼？」男同學故意文謅謅地回話。

「義大利女作家戴麗達曾說：人生不過是塊蹺蹺板，今天升起，明天落下，後天會再升起。不管你處於升起或落下的階段，絕不能失去對世界的好奇心，對環境的探索力，好奇心讓你胸襟開闊、思維多元，心情豁達、活力充沛，面對嶄新生活帶來的挑戰，具有滿滿能量再出發。」我刻意比個讚，替他打氣。

「老師曾說：活著是尋找活著的意義，但是為生活找個好理由，真的好艱難... ...」男孩有點氣餒地問。

「你願意把心情抒發，找個出口的做法是對的，悶在心裡更是厭世。收起悲傷，我們來換個視角：近代，有人發現好奇心對學習和記憶的正影響，好奇心創造旺盛的探索力。如何善用好奇探索力，讓我們學得跨界又創新，具有玩心與科趣，就能用不同眼界，看待美好的世界。目前最夯的斜槓青年不滿足單一職業或身分的束縛，因為好奇心與探索力驅使，讓他們的才華和機會超—展—開！」我鼓勵地說。

「就像《好奇心》提到的：我們要學習費曼看待世界的心態，好奇心是人類走在『為什麼』路途上的探索力。科學史上的偉大發現，豐富的知識盛宴，常常是滿足一個人的好奇心而已，一如《別鬧了，費曼先生！》帶給我們發現的驚喜與探索的快樂。」說完，我開始列出幾本與好奇探索力相關的好書給他們。

對理財有好奇，無腦也能致富

曾經歷一段失業宅在家、沒社交的「樂活大叔」施昇輝，他並沒有放棄對生活探索的好奇與熱情，他寫了一本《無腦理財術，小資大翻身！》，要我們無論起薪多少，都不能放棄理財的熱情，他用超簡單投資法吸引我們對年輕就能理財的好奇心，看起來是談理財投資，實際是本心靈雞湯書，「無腦」理財時代，越年輕就學會財務管理就能遠離「煩惱」。學習理財不僅能穩穩投資，還讓你樂於工作。這是一本顛覆讀者理財觀的實用閱讀書，以一百篇豐富小資男女的實例，循序漸進、深入淺出地傳授年輕人投資心法—基金、期貨、權證、保險，近年最夯的ETF， 都能因應個人的需求，找到各項投資的機會與威脅，優勢與劣勢，達到財務自由的第一步。大叔看似簡單的投資小招數，激發我們對理財的好奇，讓我們保有學習的探索力，在一個又一個「為什麼」中，尋回知識性好奇的求知欲。

對生活有好奇，連飲食都是哲學

生活的哲學，看似難懂，透過持續地思考與尋訪答案的歷程，內在難解的困惑，逐一清明。就像飲食觀察家葉怡蘭以「享樂」為終身職志。她的「享樂」，不是聲色犬馬之樂，不是追名逐利之樂，是對生活充滿好奇，以更有趣的眼光長期認真涉獵、深度累積周遭事物的樂趣，從五感與心靈的對話，開展由內而外的歡愉，學習新知像記錄美好的發現，讓你享受由衷的快樂。《日日三餐， 早． 午． 晚》 是身為食材雜貨鋪主人對食物的致敬的經典，她獨選六百多道各式菜品，大自家宴小到獨食，從山與海食材的賦格，鮮味與淡意的呼應，飲食觀察家在好奇探索力的驅動下，即便簡單做、原味吃，也吃出與眾不同的居家生活美感與哲學。

好奇探索力是原創精神

許悔之是一位理工出身卻在年輕時以詩作叩響文壇的天才詩人，他在歷經編輯工作後，中年毅然投身文創，甚至走向習字書畫之途，抄經學佛，多種角色融於一身：詩人、出版人、散文家、書畫家... ...，《就在此時，花睡了》得見他的人生充滿好奇探索的美與祝福，專注於每個階段自己敏銳觀察世界的有無時序遞嬗，許悔之心中有美的探索力與對生命的好奇心，因此，每個階段的許悔之都因為這個特質，讓自己活出品味與獨特。原創細節就在俯拾即是的生活中，你必須像許悔之一樣用好奇心去探索與觀察，把美好剎那捕捉下來，乘著想像的羽翼翱翔於每個創作的奇奧旅程，探索自己想像出來的美麗世界，優游自在！

好奇心讓美的感知覺醒

晨曦照拂髮梢的溫暖是美；夕陽倒映池畔的光影是美；梔子花綻放枝頭的盛景是美；母親握住孩子的手溫是美；朋友相互擁抱的姿勢是美......蔣勳《美的覺醒》堪為走進美學的入門書，替讀者重拾對生活的好奇探索力，建構美好生活的視野與心法。如何讓五官透過美的召喚而甦醒，透過身心五感平衡法，如何開展感官自然地感受美、欣賞美、分享美。當美感反觀到內在，進而體驗自然之美、生活之純、人情之豐。好奇探索力讓我們找到美是探索內在源源不絕的熱情，觸動愛人與被愛的覺醒。回歸善意樸實的世界，追尋自然之真，邂逅生命之善，擁抱人情之美，讓生命「美的存摺」，積蓄更多的人生情分和心靈智慧，你可以更勇敢嘗試自己沒做過的事。

認識你可能不知道的世界

看到福島核災、墨西哥灣漏油等能源災害消息接踵而來，當自然反噬人類之際，你該如何防患於未然？在不斷變革的世界：二○三○年可持續發展議程發現到：消除貧困與飢餓、應對氣候變化、維護自然資源是我們未來要持續關注的議題。面對未知的世界，我們更需要好奇探索力來認識身邊的環境，當糧食、能源不足之後，人類將面對的挑戰與問題：能源高度開發後，全球暖化問題，颶風、洪水的襲擊，我們又要怎麼提供方法，解決未來世界層層衍生而來的問題？

如果明天台電倒閉了，我們該怎麼辦？除了天然氣？太陽能？電力發電？風力發電？面對能源發展，我們還有更特別的選擇嗎？

對於一個未知的世界，我們無須擔心恐懼，只要用探索力就可找到改變困境的答案，再者，你也可發揮好奇心去思考：當你有機會面對總統時，關於能源，你會做出何種建言？你會希望國家積極投入能源替代方案？抑或是要人民保守地謹守能源節約的做法？看似衝突的兩個方案中，你能憑藉課室中所學的專業與能力，為總統做出折衷可行的建言嗎？《給未來總統的能源課》提供我們如何發揮好奇探索力找到未來議題的解決方案，讓能源短缺的世界，因你的建言而改變。

觀察人性需要好奇探索力

呂秋遠在《噬罪人》用二十五個小故事，分享看似嚴肅的法律問題，從中衍生而來的諸多人性問題。「律師」，經常要扮演噬罪人（Die Seele desBösen）的角色，不是「飾」罪；不是「拭」罪，而是「噬」罪。對於法律與人性的拉扯，每個案例令人好奇的是：法律看來不能解決所有是非善惡問題的答案，人性才是真正能捍衛法律價值的抉擇。一如東野圭吾在《空洞的十字架》曾討論的：有形的責罰，是否真能撫慰受傷的心靈？無形的責罰，難道做不到讓加害者背負一世的內疚？ 平凡的你我在黑暗與光明的模糊地帶，如何守住人性的溫暖與誠實... ...原來，對於人性與人情的平衡點，我們一生都在探索。

藉由律師社會之眼與正義之心，在情、理、法之間，讀者願意多些好奇與探索的元素，就能找到答案的平衡點。把衝突、糾葛的情緒，難解、無解的問題，從人性的角度出發，才能找到真正的真理，從人情的角度找答案。一如陳文茜所說：「生命必須有裂縫， 陽光才能照進來；生命必須躺得夠低，才明白世間的美。」關於理性的人性，感性的人情，我們都因好奇探索之後終將理解：人類因為受傷而成長；因為寬容而慈悲。

接軌好奇與探索看見建築之美

一如往常，我們在學校讀書、家裡休息、餐館吃飯，圖書館念書，看來一天有很多的時間都與建築物在一起。我們難道從未好奇：人類為什麼會開始蓋房子？第一間房子是如何建造出來的？房子為何每間都長得不一樣？問題是住在建築物中的我們，是否有過好奇而探問？

《建築的故事》是人類與建築之間，因好奇而對話，因探索而連結的深情作品。

十六座承載歷史況味的建築物，乘著好奇的羽翼，訴說它們為何能成為一個城市的地標？ 藏在屋梁、磚瓦間的故事，醞釀過多少先民的夢想與希望？神奇迷人的金字塔、美輪美奐的泰姬瑪哈陵、歌舞昇平的紫禁城......當我們驚嘆建築物巍峨壯麗的外表時，作者用探索的眼光帶領讀者從情感層面來讀懂建築物背後想呈現的情感與思想。建築其實是充滿動人心弦的故事收藏所，一如每位建築師都想守護自己創作的信仰一樣，讓住在建築物中的每個人，無論貧窮、富裕、神聖、卑微，都能在建築物中找到建築者企圖守護他們、關懷他們的使命與力量。

原來，每個建築物的故事，讓讀者窺見建築師想給予居住者一份超越時空、滿滿祝福的溫燦，一如書訊所云：「建築物與人類的相逢，就像一期一會、一日一生。」

回答問題就有機會獲得實體書。圖／木馬文化提供 分享 facebook

愛因斯坦因好奇心而出現相對論，顛覆我們的時空觀。上述十本書皆因好奇探索的力量而生成。成就分數並不能決定我們在世界地圖的位置，反而是要時時報以好奇之心，發揮無限潛能，達到愛因斯坦說的：「我沒有什麼特殊天賦，只是擁有熱切的好奇心，來面對世界萬物。」張潮對學習躍動的熾熱好奇心，在季節遞嬗流轉間相對應而出文本《幽夢影》：「讀經宜冬，其神專也；讀史宜夏，其時久也；讀諸子宜秋，其致別也；讀諸集宜春，其機暢也。」期待承載好奇探索力超展開的十本書籍，能依循時序，汲取知識的芳馨，帶給學習者好奇探索世界的熱情，進而勇敢走出舒適圈，突破極限，創造不一樣的人生風景。

推薦書單 《好奇心：從達文西、費曼等天才身上尋找好奇心的運作機制，其實你我都擁有無限潛能》，馬里歐．李維歐，馬可孛羅。 《別鬧了，費曼先生！：科學頑童的故事》，理查．費曼，天下文化。 《無腦理財術，小資大翻身！：無論起薪多少都受用的超簡單投資法》，施昇輝， 有鹿文化。 《日日三餐，早．午．晚：葉怡蘭的20年廚事手記》，葉怡蘭，寫樂文化。 《就在此時，花睡了》，許悔之，木馬文化。 《美的覺醒：蔣勳和你談眼、耳、鼻、舌、身》，蔣勳，遠流。 《給未來總統的能源課：頂尖物理學家眼中的能源真相》，理查．繆勒，漫遊者文化。 《噬罪人》，呂秋遠，三采。 《建築的故事》，派翠克．迪倫，三采。 《好潮的夢：快意慢活《幽夢影》》，張曼娟，麥田。

【本文節錄自《用書脫魯的一生閱讀術》，木馬文化出版，宋怡慧／著，未經同意禁止轉載。】