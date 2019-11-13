贈書／人生的答案該填入什麼 考上了然後呢？

2019-11-13 14:55 聯合新聞網 文章提供／木馬文化



人生如果是一個（ ），你想填入什麼？示意圖／ingimage 分享 facebook

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越多天登入贊助，中獎機率越高！ 「我害怕自己的決定是錯的？」 「我的人生（ ）應該填入什麼？」

人生抉擇力

考上了，然後呢？

怡慧tips：閱讀可以觀察他人的經驗，從中汲取智慧。

教育可以為孩子多做點甚麼有意義的事？

教學可以為孩子多留下重要的成長印記？

這是每位師者常常問自己的問題。

繁星放榜後，有孩子力拚申請入學口、面試；有孩子閉關苦熬拚指考。

唯有繁星上榜的同學，陷入無事一身輕的放空狀態。

「最近有在規劃銜接大學的學習地圖嗎？」試探地問著。

「自己銜接？還是去找補習班？」

「太難了，我還沒進大學，怎麼知道自己要規劃什麼？」孩子此起彼落地回答著。

「科系是自己選的，當然是根據目前自己的學習狀況去做課程的調整與銜接。這是很重要的自我探問與生涯規劃能力，如果，真的沒有方向，就問問自己：為什麼要讀書？為什麼要上學？」我嚴肅地問著。

「大家都在上學，不上學還會害爸媽被罰錢... ...」孩子淘氣地回答。

「為了要認識這些狐群狗黨，不得不來... ...」孩子悻悻然地說。

人生必修的課程是選擇

蔡康永說：很多人說要做自己，只是說著玩的。先弄清自己是怎麼回事，才可能開始做自己啊。

「其實讀書也好，上學也罷，最終目標是讓你熱愛學習，也希冀透過不同的學科探索，讓天賦自由，進而找到潛能專才。學校生活最開心的是，和同學打造千金難買的青春回憶：你們揮汗練習只為大隊接力能夠進決賽，不斷嘗試各種行銷手法只為園遊會能讓班級商品被看見，利用假期課餘布置教室， 讓每學期學習的情境更優質， 你們在找自己的舞台， 也在替同學找舞台，讓彼此生命發光發熱，在不同事件的學習中，你也在為下一個人生階段做選擇與鋪墊。

其次，面對生活兩難時，應用所學思辨論證，靠選擇解決問題，從探索自我，建立專業，最後找到抉擇力。高中三年的學習是否讓你準備好往下一個更好的自己前進了？」我的話竟讓學生靜默起來。

「老師最強的地方，就是能把我們的冷笑話，當成專題在分析，完全離題也能做出論點、論據，論證和結論。」學生調侃我，眼神卻望見案頭的群書。

「《哈佛教我的18堂人生必修課》？老師想再去讀書？讀哈佛... ...」孩子睜大眼問著。

「這本書的觀點，很適合我們面對抉擇時，冷靜地好好思考、自我對話。例如，選課的原則是把握學校規定的必修學分；其次是探索新領域，挑戰自己其他可能性；最後，火力全開，深耕自己興趣所在，展現天賦。除了課業，社交和課外活動，睡眠，三者如何平衡？如何做出選擇？它提供給我們做好人生各階段的銜接與規劃。」我把畫了紅線與作標籤的頁面簡單說明。

人生如果是一個（ ），你想填入什麼？

「人生如果是一個（），你想填入什麼？有人想試著在（）處填填看嗎？」我拿起第二本書激勵他們。

「騙局。旅程。挑戰。笑話。告白。花園。錯誤。」學生們很有創意地接龍起來。

「 你如何認定你的人生，（） 填上甚麼答案， 它就會往那個方向發展。」我笑笑地說。

「還有，你們認為一個（）難道只能填一個答案嗎？人生難道都是單選題？為何不是多選題？如果，試著把你們的答案變成一段有意義的文字接龍就會變成：人生是一個又一個的挑戰，面對一個突如其來的騙局，或許是生命最痛苦的歷程，卻也是從澈悟到省思的開始。

接受外人看來是笑話的人生，你就能進入另一個豐富的學習旅程，苦痛醞釀出真實的力量，讓你不再畏懼挫折，更加堅強地往夢想前行。因而，在旅途中，你邂逅許多美麗的風景人情， 也遇見此生的Mr. right 或Miss right， 在千錘百鍊的歷練中，你有勇氣和百分百的男孩或女孩告白，再回首，以騙局人生為開始，最後，以繁華盛開的花園人生為終曲，這段人生不是美麗的錯誤，是年輕抉擇的傳奇。」我靈機一動地說著。

「老師也太誇張了，賣弄文字遊戲的功力也太深厚了。只是，人生這個議題好大，離我們好遠，其實，我們還是一知半解，無法真正讀懂。」女孩輕鬆地問著。

人生抉擇的關鍵是閱讀

「人生是無法設限的，也沒有標準答案，有時候，走到絕處，卻又逢生。把大家突發奇想的名詞，編成一個小故事，是不是也算是人生面對抉擇的重要轉折？夫天地者，萬物之逆旅也；光陰者，百代之過客也。看似短暫的人生，做好每個決定，你就不會後悔。」

眼前的贏不一定是贏，眼前的輸也不一定是輸。當你們手握大學入場券時，正是意氣風發、得意洋洋的時刻， 如果停滯學習，不再思考學習的意義，這張入場券反而變成前進的阻礙。未來要讀藥學系的，可以打開《本草綱目》仔細細鑽研，思考中國藥學在藥學發展史的意義與重要；如果讀化工系的， 我覺得《 天工開物》 就吻合古今對應、東西合璧的學習系譜。

在法國， 如果高中生無法在哲學課拿到及格的分數， 他是無法順利到大學就讀的。過去課室教學很少提及的哲學課，如果你真的想了解哲學是什麼，請不要錯過哲學入門款《世界第一好懂的哲學課》。進階款的《令人著迷的生與死：耶魯大學最受歡迎的哲學課》引導你思考死亡，了解生命的美好。每個人都該選擇好方法過好自己的人生。人生的選擇是很專業的課題，千萬不要只憑感覺。」不同時期的閱讀都能讓你的不同階段做出正確的決策。

知己知彼百戰百勝

《孫子兵法》〈謀攻篇〉說：「知己知彼，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼，不知己，每戰必殆（失敗）。」

面對人生抉擇，我特別喜歡用星座學來舉例。郭子乾說：星座，我研究三十幾年，透過星座了解自己、修正自己、喜歡自己，進而整理對他人的想法和態度，開始有自信站在舞台上， 有機會成為模仿大王！ 原來， 面對選擇，我們要先了解自己、他者、環境，星座學讓我們能知己知彼，活用星座觀人術，做出人生正確的判讀。郭子乾說：懂星座的，人緣都不會差，若再加上自己的人生閱歷，就能成為指點他人迷津的微光。

揮別高中生活，邁向四年的大學生活，你們想擁有傑出的成就、找到團隊精神、領導能力、企圖心嗎？ 大學所習得的， 是否就具備職場喜愛的特質？就像哈佛女孩尤虹文說的：「教育不只是書本知識的學習，也包括在合宜的地方，享用晚餐。」你懂得善用優勢和機會為自己開創新局？知識永遠來自於選擇，一個選擇過後的生活實踐與人格態度的展現，就是一個新生活的跨界。

回答問題就有機會抽中實體書。圖／木馬文化提供 分享 facebook

你的人生只能自己選擇

離開校園，面對你爭我鬥、爾虞我詐的環境，進退兩難。你該委曲求全，為五斗米折腰？還是要轉換跑道，重新出發？面對現實的職場，如何做個好決定，關鍵時刻，搶得先機做出正確的判斷，不卑不亢、能屈能伸地前進？中國經典《易經》會讓你找尋到生存與抉擇之道：一個決策，決定他人或團隊的命運，也決定自己的未來人生。壯大自己的能力，也要溝通協調的身段，用《對話的力量》澄清自己真實感受，解決人際衝突，維持團隊協作的平衡，一次又一次的抉擇，悟出人生哲思的體悟，讓未來的抉擇，百「擇」百勝，無入而不自得。

身為老師期待孩子們天賦自由， 走自己的路、唱自己的歌、跳自己的舞。選擇內心的所欲所想，走在月迷津渡也好，行旅於水流心不競，雲在意俱遲也罷，不同的年紀，每個抉擇會讓你成長、領悟。處於渾濁江湖、險惡塵世時，憑藉智慧之鑰，關鍵時刻開啟正確的出路，讓自己一次就做對，每次決策都是高勝算，高效度。

推薦書單 《天工開物：科技的百科全書》，蔡仁堅、蔡果荃，時報出版。 《本草綱目白話精譯本》，李時珍，大地。 《從易經看孫子兵法：劉君祖以《易》演兵》，劉君祖，大塊文化。 《孫子兵法商學院》＋《易經商學院》，田口佳史，野人。 《令人著迷的生與死：耶魯大學最受歡迎的哲學課》，雪萊．卡根，先覺。 《哈佛教我的18堂人生必修課》，尤虹文，天下文化。 《人生如果是一個（ ），你想填入什麼？》，彭明輝，聯經。 《世界第一好懂的哲學課：一口氣讀懂15本哲學經典名著》，小川仁志，麥田。 《哥說的不是星座，是人際關係》，郭子乾，天下文化。 《對話的力量：以一致性的溝通，化解內在冰山》，甘耀明、李崇建，寶瓶。

【本文節錄自《用書脫魯的一生閱讀術》，木馬文化出版，宋怡慧／著，未經同意禁止轉載。】