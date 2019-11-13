贈書／學生說不想再廢下去了 如何「用書脫魯」？

2019-11-13 14:55 聯合新聞網 文章提供／木馬文化



許多學生都會問「老師，有沒有什麼好撇步，能讓學習更有效率？」示意圖／ingimage 分享 facebook

高效學習力

學生說不想再廢下去了？

「花了許多時間念書，但考試成績還是不理想⋯⋯」

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「有沒有什麼好撇步，能讓學習更有效率？」

「要念的書這麼多，連睡眠時間都不夠，聰明的人都是怎麼看書？」

怡慧tips聰明閱讀法是，我在包裡放本書，隨時隨地可閱讀。

「老師，一早起來才發現：作業沒寫、考試範圍沒念... ...」

「老師，到學校才發現：用具沒帶、聯絡單沒請父母簽名... ...」

「老師，在捷運上才發現：穿錯衣服、還有，連餐盒都沒帶... ...」

「老師，該怎麼辦？難道人生就這樣廢下去嗎？」

學生連珠炮地說出自己放假後在學習上常犯的錯誤，無助地提出求救，愁雲慘霧的表情，挺讓人心疼的。

「沒想到，放完假，你們一個個都變成問題寶寶了。看來還是把我的秘密武器拿出來好了... ...」一面幽默地說著，一面打開紙袋，拿出一本《每天最重要的2小時》。

「 如果， 書名不是騙人的，倒是很適合一天只想用功讀書兩小時的我... ...」小男孩古靈精怪地說。

「書名聽來很聳動吧！剛開始，我和你一樣，誤以為看完後，一天只要工作兩小時就好。其實，喬許．戴維斯提醒我們：人體不是電腦，要好好檢視自己的心理與生理，找出一天有幾個小時能處於身心高效能的狀態，善用專注力，讓自己能提高效率完成許多困難工作。還有，打造對自己有益的工作環境提高工作效能，同時要善待自己的身體，選擇適當的飲食，幫助自己盡快恢復充沛的體力，找出下一個、再下一個重要的黃金二小時。」我打趣地說。小男孩聽完點點頭，把這本書緊緊地握在手上，臉上浮現如獲至寶似的神情。

以「十分鐘」為單位

「如果，你們覺得二小時還是太長，這本《1分鐘超強記憶法》是一百三十萬人見證的好書，應該也很吸引你們吧！石井貴士博士只教讀者記憶的方法，不談深奧的理論，讓我們能掌握短期、長期、單純、影像記憶等四種技巧，擺脫常因緊張說不出話來的窘境。現代人很需要靠溝通表達自己的看法，如何在最短的時間展現不可思議的記憶力，讓發表的內容精簡扼要的呈現，這本書能開展記憶超強的潛能。」簡單與學生分享，孩子們開始翻起書來。

「老師，有沒有什麼好點子，能讓學習事半功倍？」

「老師，有沒有什麼好方法，能讓成績節節高升？」

「老師，有沒有什麼好撇步，能讓學習更有效率？」

一位功課很好的小男孩酷酷地問了這三個問題。

「走向書桌前，先改變對讀書的成見，池田潤要我們掌握讀書的本質—真學習，而不是假讀書。讀書不能講究『形式』，而是找到真正目標，讓身體產生自發性想讀書的動機，以『十分鐘』為單位，時間切割得精細，反能掌握單位時間，完成階段性讀書目標。記住把握睡前、用餐、上廁所等三個黃金時間，複習好『心中真正目標』。《資優生不熬夜！搶進名校的精準學習法》把所有頂尖資優生如何做時間管理、做筆記、應考的訣竅告訴你。利用速度、周密、清晰三大原則做筆記，只要用對方法，書都可以讀完、讀好。精準管理好自己的時間與思緒就能提前完成表定的行事曆，讓讀書的時間變少，學習成效依然長紅。即便我們不是資優生，若善用策略、讀書法，做好時間的主人，也能讓人生過得有效率、有品質。」我認真地與孩子說明。

做筆記是學習的關鍵

「老師，最近讀書時間常延遲，導致睡眠時間不足，成績直直落... ...」小女孩帶著熊貓眼難過地說。

「說真的，做筆記真的是學習的關鍵。《五位臺大生教你這樣做筆記》這本書是教大家做筆記與學習，而不是要上名校。內容摘錄五位上臺大的學生做筆記的技巧，公開他們筆記的原貌，讓我們找到筆記學習的秘訣：什麼時候該畫表格？如何運用系統思考畫出主題樹狀圖？面對問題來了，如何有效地運用閱讀便利貼？如何透過圖像思考輔助學習？讓你讀起書來更事半功倍。」指出書中的幾個頁扉和孩子分享。

「老師，是不是每個成功者都有不為人知的秘密？」小女孩疑惑地問。「 沒錯，《 為什麼菁英都是清單控？》 中提到： 瑪丹娜、瑪莎． 史都華、約翰．藍儂、富蘭克林、達文西，以及歐普拉，這些不同時代、不同領域的成功者，都是清單式思考的「清單控」。他們習慣把該做、想做的事，變成可快速瀏覽、方便執行的清單，透過清單精確掌握時間管理，即使身兼數職，仍優雅行事、不疾不徐... ...其中家人情感清單、人生願望清單的篇章寫來特別動人。」說完後，把一張白紙拿出來，讓學生試著列舉願望清單，一起PK誰能在最短的時間實現許下的諾言。

我在包裡放本書

「 老師曾和我們分享《我在包裡放本書》， 不知道老師有沒有身體力行，在包包也放一本書？」孩子逗趣地逼問著。

「老師目前的包包內放的是《三個小承諾，預約更好的自己》，這本書是以小故事開始書寫，能善用五十二個小舉動，啟動「正向開關」，再把三個小承諾落實於生活中，讓我們每天的學習與心境都能煥然一新。另一本是《精準學習》，他提到：知識是無窮盡的，人的智慧卻有限。作者教會我們精準有效的學習法，建立自己完整的學習系譜，將知識變成自己的資產。」 眼尖的女孩拿起書，輕聲念出。

今人讀書法可借重， 古人讀書法經驗也可補強。例如， 諸葛亮讀書只「觀其大略」，類似我們現代人說的「快讀或速讀」。民國小說家魯迅就是走略讀、跳讀的路線。他們不逐條死記硬背，用泛讀梗概畫出重點，擷取書中精華，掌握其實質，這類閱讀法適合我們閱讀工具書或是學術文本時，可運用此法，增加讀書效率。

閱讀最高境界不是強記而是運用

陶淵明則是走「好讀書，不求甚解，每有會意，便欣然忘食。」的路線，這樣的思考就是閱讀的最高境界不在強記，而是運用知識的素養，陶潛讀書重在心領神會，用於解決生活問題，活讀書的態度值得我們學習。

至於，蘇軾則是精讀買通的類型：「少年為學者，每一書，皆作數過盡之。書富如入海，百貨皆有之，人之精力，不能兼收並取，但得其所欲求者爾。故願學者，每次作一意求之。」蘇東坡說：世間的經典好書猶如廣袤的知識海洋，多元豐富。若每次讀書只帶著一個目標去閱讀，或針對一個議題去探求、去鑽研， 就能有效觸發。因此， 好書每隔一段時間都能再讀它幾遍，日積月累，必有所獲。經典好書不用貪多，重在反覆咀嚼，對應人生議會，每每閱讀皆有所體會。

回答問題就有機會獲得實體書。圖／木馬文化提供 分享 facebook

難得糊塗的鄭板橋則是閱讀實踐類型：讀書重在懷疑精神，搭配實踐行動進行自我提問，才能讓「疑竇釋然，精理跡露」。而最會利用時間，搶時間閱讀的是歐陽脩：三上，即馬（車）上、枕上、廁上，這有點像是「零存整付」的閱讀。概念和歐陽脩有異曲同工之妙的是漢代的董遇提出的「三餘」：冬者歲之餘， 夜者日之餘， 雨者晴之餘。董遇認為冬天、晚上、雨天，都是較為閒暇的時節，可以用來享受閱讀的快樂，進而投資自己。清代顧炎武則走閱讀實用法類型： 他的「 三讀」 是「 復讀法」、「 抄讀法」、「遊戲法」，對應現代課室閱讀教學模式也頗精準有用。古人智慧在閱讀的形態中可窺見，進而學之。

希望孩子們每天都要開心地閱讀， 一如林語堂《 讀書的藝術》提到：「讀書本來是至樂之事，杜威說，讀書是一種探險，如探新大陸，如征新土壤；佛蘭西也已說過，讀書是『魂靈的壯遊』 ... ...」從生活閱讀、行旅閱讀，無論古蹟名勝，抑或深林幽谷、奇花異卉都是閱讀的好材料。不管時代怎麼變，找到閱讀的力量，接受挑戰，不只求變與突破，也預約一個更好的自己！

推薦書單 《讀書的藝術》，林語堂，小倉出版社。 《資優生不熬夜！搶進名校的精準學習法：時間管理、筆記與應考秘密》，史蒂芬妮．威斯曼，如何。 《每天最重要的2小時：神經科學家教你5種有效策略，使心智有高效率表現，聰明完成當日關鍵工作》，喬許．戴維斯，大塊文化。 《1分鐘超強記憶法：超過130 萬人見證，大小考試、證照檢定、職場進修通通搞定！》，石井貴士，時報出版。 《我在包裡放本書：能幹的人、聰明的人、有自信的人，都怎麼看書？》，松本幸夫，大是。 《在家唸書就能考上的高效自習法》，池田潤，采實文化。 《五位臺大生教你這樣做筆記》，連格聆、林芳維、黃一淨、張登翔、黃翔致，漢宇。 《為什麼菁英都是清單控？：紓解焦慮，提升效率，輕鬆管理工作、家庭》，寶拉． 里佐，三采。 《三個小承諾，預約更好的自己：用一點一滴的小舉動，每天實踐3個小承諾— 遠離垃圾循環，進入承諾循環》，大衛．波萊，大塊文化。 《精準學習：「羅輯思維」最受歡迎的個人知識管理精進指南》，成甲，先覺。

【本文節錄自《用書脫魯的一生閱讀術》，木馬文化出版，宋怡慧／著，未經同意禁止轉載。】