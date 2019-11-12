親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

搶救中華民國美學！新課綱讓美術老師找到出頭天

2019-11-12 04:13聯合報 記者陳宛茜／即時報導

台灣建築與景觀常被批評缺乏美感，遭網友戲稱為「中華民國美學」。為了提升台灣孩子的美感，教育部五年前推出「美感教育中長程計劃」，培養數千名「美感教育工作教師」，今年剛好銜接國教新課綱的藝術課綱。參與教師指出，美感教育必須跨領域培養，符合新課綱精神，也讓過去被忽略的美術老師「找到出頭天」。

教育部師資培育及藝術教育司科長彭寶樹指出，此一計畫下有「跨領域美感教育」等多項子計畫，種子教師以美術老師為主，但也涵括歷史、地理、國文等各科教師。

台中至善國中輔導主任蔡善閔本身是美術老師，畢業於高師大美術系與視覺設計研究所，參加此一計畫近五年。他表示，美術老師如果只待在學校 ，可能「十年教的內容都一樣」；成為「美感教育工作教師」後，跨校跨領域教師透過社群平台連結、一起備課，共同發展多元豐富的教案，如教學生用手機拍紀錄片。

在強調智育成績的傳統教育中，美術老師容易被忽略；但在強調跨領域、核心素養的新課綱，美術老師重新獲得注意。「美術老師其實是 『百搭』老師。」蔡善閔說，如歷史課談到傳統廟宇、清明上河圖， 國文課上紅樓夢，歷史、國文老師若能和美術老師一起備課，學生更能理解。

成為「美感教育工作教師」後，必須在學校開課一學期八堂課的「美感教育課程」，教育部給予經費補助。蔡善閔說，一學期要擠出八堂 「美感教育」並不容易，必須獲得校方行政資源的支持才能順利排課。

今年教育部首度辦理「美感教育工作教師國外進修參訪」，遴選國中小學60位美感教育工作教師，補助旅費赴泰國、荷蘭、日本交流。 彭寶樹指出，行程均經學者專家規劃，參訪內容包括美感空間與藝術教育。

參訪泰國的蔡善閔表示，即使在國人眼中並非先進國家的泰國，也懂得透過藝術教育連結傳統與現代。泰國教育部規定每位泰國學生，即使就讀國際學校，也必須選擇一門泰國傳統樂器學會演奏；此舉既培養泰國傳統樂舞的演奏者、也培養未來的觀眾。

教育部首度辦理「美感教育工作教師國外進修參訪」，遴選國中小學60位美感教育工作教...
教育部首度辦理「美感教育工作教師國外進修參訪」，遴選國中小學60位美感教育工作教師，補助旅費赴泰國、日本與荷蘭。圖為參訪泰國藝術教育。圖/教育部提供
分享

泰國教育部

相關新聞

高教首例！文大資遣案 勞動部裁決無效

2019-11-12 00:54

藝術課綱跨領域 美術教師出頭天

2019-11-12 00:26

資遣案無效 文大：將提行政訴訟及民事訴訟

2019-11-11 14:06

高教史上首次裁定文大資遣案 勞動部：無效

2019-11-11 14:05

高職電腦硬軟體與時代脫節 全教總幫基層學校請命

2019-11-11 11:27

遭判違法解僱工會幹部 文大回應了

2019-11-11 10:44

高教史首例 勞動部裁決文大解雇工會幹部無效

2019-11-11 10:41

補助學生社宅 學者：選前美化政績

2019-11-11 00:23

補助杯水車薪 校方：蓋宿舍才治本

2019-11-11 00:18

教部砸億元 補助興辦學生社會住宅

2019-11-11 00:16

聯合盃作文大賽台南登場 今年報名更勝去年

2019-11-10 17:53

聯合盃作文大賽新北初賽 8300人分5校同步競賽

2019-11-10 14:36

教部補助大學學生社宅 挨批吸選票

2019-11-10 13:08

學生社宅補助少、難分配 校方憂效果有限

2019-11-10 13:08

他遺愛在人間 基金會23年發放獎學金逾千萬元

2019-11-10 12:11

從沒見過海 清大師生教印度學童自製VR看海洋與極地

2019-11-10 10:29

政府補助大學辦社宅 台大：租屋行情仍高只是杯水車薪

2019-11-10 10:02

聖嚴思想國際學術研討會 廣徵漢傳佛教論文

2019-11-10 09:55

獨／為蔡政府衝業績？教部砸千萬 補助大學辦學生社會住宅

2019-11-10 09:35

白先勇、李遠哲沒創意？李家同點出教部討厭指考的謎

2019-11-09 22:14

傳中國要陸生在大選前離台 教育部瞭解中

2019-11-09 21:18

吳清山獲頒木鐸獎 盼教育政策、研究與實務同心協力

2019-11-09 11:17

偏鄉校長親自補救教學 救回成績也救回孩子的心

2019-11-08 20:01

台灣之光！高中生用微藻淨化空氣 國際生物競賽奪金

2019-11-08 18:46

勝過課本 永年中學推《好讀周報》閱讀 師生都受益

2019-11-08 18:13

批校方無視釋字784號 黃國昌：應落實補考分數不打折

2019-11-08 17:56

諮商≠主動救人！校園推廣讓學生願意求助

2019-11-08 14:33

學校輔導人力沒跟上…大學生心事求助 誰來接住？

2019-11-08 14:26

國中小學生網路成癮 南投縣與亞洲大學共同合作防制

2019-11-08 12:39

1人顧26生像「救火隊」 特教師求救

2019-11-08 00:15

退休教師李聰任募書捐離島 再捐9千本

2019-11-07 23:00

國中生快運動！免試入學多採計體適能 太差影響志願

2019-11-07 21:08

特教師身心俱疲 有的轉職有的想輕生 教部伸援手

2019-11-07 19:25

激勵考校長主任 新北明年開原民教師行政人力培力課

2019-11-07 15:30

規定授課時數 國教署：會避免用一條尺規範

2019-11-07 14:19

教部擬綁資源班教學節數 「狠打教師一巴掌」

2019-11-07 14:18

1人顧26人 「像救火隊」 特教師聯合陳情

2019-11-07 14:16

資源班樣態落差大 教部擬授權彈性訂授課節數比率

2019-11-07 10:22

教育部擬訂教學最低時數 高中特教師蠟燭多頭燒

2019-11-07 10:13
看更多

熱門文章

創立台灣無鉛汽油 吳澄清獲成大名譽博士

2019-11-11 15:44

高教史首例 勞動部裁決文大解雇工會幹部無效

2019-11-11 10:41

遭判違法解僱工會幹部 文大回應了

2019-11-11 10:44

為家傳古早味零嘴設計新包裝 科大生奪國際賽金牌

2019-11-11 17:06

高職電腦硬軟體與時代脫節 全教總幫基層學校請命

2019-11-11 11:27

東華大學歡慶25歲生日 口述記錄校史

2019-11-11 16:55

鐵板燒廚藝邀請賽今登場 同德家商4人入圍總決賽

2019-11-11 15:34

不怕髒與熱 19歲陳哲修成全國砌磚冠軍

2019-11-11 16:55

「成寶」校園機器人誕生亮相 成功國小啟用機器人教學

2019-11-11 19:06

海峽聯合盃作文賽登場 大陸家長讚「題目立意深」

2019-11-11 19:07

資遣案無效 文大：將提行政訴訟及民事訴訟

2019-11-11 14:06

高教史上首次裁定文大資遣案 勞動部：無效

2019-11-11 14:05

搶救中華民國美學！新課綱讓美術老師找到出頭天

2019-11-12 04:13

寫作教室／知性情意題書寫 側重分析、歸納能力

2019-11-11 09:44

崑大時尚學程參加國際美業大賽 今年已奪10座冠軍

2019-11-11 13:59

數感實驗室／交友網站配對演算法 愛情數學專家（中）

2019-11-11 11:26

為家族古早味零食換新裝 科大生國際賽奪金

2019-11-11 16:16

高教首例！文大資遣案 勞動部裁決無效

2019-11-12 00:54

藝術課綱跨領域 美術教師出頭天

2019-11-12 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top