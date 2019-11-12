搶救中華民國美學！新課綱讓美術老師找到出頭天

2019-11-12 04:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



台灣建築與景觀常被批評缺乏美感，遭網友戲稱為「中華民國美學」。為了提升台灣孩子的美感，教育部五年前推出「美感教育中長程計劃」，培養數千名「美感教育工作教師」，今年剛好銜接國教新課綱的藝術課綱。參與教師指出，美感教育必須跨領域培養，符合新課綱精神，也讓過去被忽略的美術老師「找到出頭天」。

教育部師資培育及藝術教育司科長彭寶樹指出，此一計畫下有「跨領域美感教育」等多項子計畫，種子教師以美術老師為主，但也涵括歷史、地理、國文等各科教師。

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台中至善國中輔導主任蔡善閔本身是美術老師，畢業於高師大美術系與視覺設計研究所，參加此一計畫近五年。他表示，美術老師如果只待在學校 ，可能「十年教的內容都一樣」；成為「美感教育工作教師」後，跨校跨領域教師透過社群平台連結、一起備課，共同發展多元豐富的教案，如教學生用手機拍紀錄片。

在強調智育成績的傳統教育中，美術老師容易被忽略；但在強調跨領域、核心素養的新課綱，美術老師重新獲得注意。「美術老師其實是 『百搭』老師。」蔡善閔說，如歷史課談到傳統廟宇、清明上河圖， 國文課上紅樓夢，歷史、國文老師若能和美術老師一起備課，學生更能理解。

成為「美感教育工作教師」後，必須在學校開課一學期八堂課的「美感教育課程」，教育部給予經費補助。蔡善閔說，一學期要擠出八堂 「美感教育」並不容易，必須獲得校方行政資源的支持才能順利排課。

今年教育部首度辦理「美感教育工作教師國外進修參訪」，遴選國中小學60位美感教育工作教師，補助旅費赴泰國、荷蘭、日本交流。 彭寶樹指出，行程均經學者專家規劃，參訪內容包括美感空間與藝術教育。

參訪泰國的蔡善閔表示，即使在國人眼中並非先進國家的泰國，也懂得透過藝術教育連結傳統與現代。泰國教育部規定每位泰國學生，即使就讀國際學校，也必須選擇一門泰國傳統樂器學會演奏；此舉既培養泰國傳統樂舞的演奏者、也培養未來的觀眾。