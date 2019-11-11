高職電腦硬軟體與時代脫節 全教總幫基層學校請命

2019-11-11 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



108課綱開設多元選修課，各校電腦教室排課使用率飆高，全國教師工會總聯合會表示，近期接獲多所高職反映，電腦設備更新太慢、軟體更新限制等問題，甚至有的必須使用長達才能更換，對職校商管群、設計群學校影響最大。呼籲教育主管機關正視基層學校電腦設備相關需求，調整必要經費項目及設備基準，以利新課綱順利推動。

全教總表示，因應108課綱開設多元選修課，原課綱之外新增許多課程都設計為需使用電腦教室，造成電腦教室排課使用率飆高，也壓縮維修保養時間，進一步惡化電腦教室可用狀況。另一方面造成全校排課彈性降低（各班課表皆需配合電腦教室排課），教師課與課間的備課時間，無法優化。

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全教總以某國立職校（42班）為例，每年本預算資本約200萬元，更新一間電腦教室約需100萬，合併其他設備補助，並考量學校其他設備需求，每年只能更新一間電腦教室。也就是說，該校每間電腦教室，必須使用長達七年才能更換，以目前軟硬體的發展日新月異，更新率明顯偏低，不僅影響教學，限縮教師課程設計範圍，更讓課程嚴重落後於產業需求。

全教總表示，目前個人電腦採購受限於主計總處共同性費用編列基準限制，每台購置價格以2.5萬元為限。高職中包括商管群、外語群、設計群、餐旅群專業類科，其使用軟體除商用軟體外，更需執行繪圖、影音剪輯、程式語言等大型應用軟體，所需教學電腦規格有別於一般辧公室的電腦，應予以區分，並適度調高其價格上限，以提升教學電腦可用的記憶體、SSD固態硬碟、顯示卡(器)的容量及規格， 以利教學使用。

全教總表示， 目前許多商用/設計軟體，均改為訂閱制，學校每年因應教學軟體的更新需額外附出相當多經費，導致部分教學軟體只能停留在舊版，課程教學無法跟上業界的實際使用狀況，不利108課綱課程發展與素養教學的實施。