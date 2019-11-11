遭判違法解僱工會幹部 文大回應了

2019-11-11 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



今年七月高教工會和文化大學推廣部被資遺員工，上午到教育部前痛批文化大學推廣部違法資遺。本報資料照片 分享 facebook

勞動部不當勞動行為裁決委員會調查認定，文大推廣教育部違法解雇工會幹部行為無效，文大表示，勞動部的裁決結果並未詳細考量文大推廣教育部所提出的具體事證，校方將依法提出行政訴訟及民事訴訟予以救濟，相信司法最後會做出公正的裁判。

校方澄清，文大推廣部依工會法第45條第2項及裁決書內容，暫先通知二位員工回推廣部任職，是依法所為的暫時性措施，最終雙方僱用關係是否存在，仍有待日後民事訴訟加以確定。

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文大表示，高教工會除保護會員權益外，對於私校遭掏空或存有冗員及不法員工等人謀不臧的情形，也應同等關注，並尊重私校所採取的措施，切莫成為此等員工的保護傘，工會存在的目的應在於保護及爭取工會成員合法的權益。

文大表示，校方在接獲勞動部公文後，是由文書組依公文程序分文給推廣部辦理後續程序，現也正由推廣部辦理簽核中。關於有當事人接到推廣部函發Email按照勞動部的裁決同意該二員返回推廣部再任職務一事，校方認定Email並非學校正式公文，只是辦事時的權宜措施。等到全部程序完成後，校方會以正式公文去函當事人。