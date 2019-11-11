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高教史首例 勞動部裁決文大解雇工會幹部無效

2019-11-11 10:41聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

文化大學預估108學年最糟將虧損5.3億元，上半年兩次資遣推廣部員工共49人。高...
文化大學預估108學年最糟將虧損5.3億元，上半年兩次資遣推廣部員工共49人。高教工會及文化大學推廣部被資遣同仁日前到教育部前陳情，要求教育部必須即刻介入調查。記者馮靖惠/攝影
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文化大學上半年兩次資遣成立已48年的推廣部員工共49人，包括兩名工會幹部，不過此舉被高教工會質疑是「假赤字真砍人」，向勞動部提出不當勞動行裁決申請，勞動部首次對大學裁定違法解雇工會幹部無效。工會認為，這對高教產業內的勞資關係具畫時代指標意義。

高教工會研究員陳柏謙表示，文化大學推廣教育部教育長許惠峰於今年6月28日、高教工會文大分部發起教育長個人施政周年滿意度調查後的不到三小時，下令解雇工會分部召集人翟敬宜、副召集人李宛澍。

陳柏謙表示，高教工會於7月23日向勞動部提出不當勞動行裁決申請，經過四次調查會議，詳細詢問包括直接下令解雇翟敬宜、李宛澍兩名工會幹部的主管許惠峰等多名證人後，工會取得階段性勝利。他說，此案為台灣高等教育史上第一起大專院校打壓工會、違法解雇工會幹部的案例。

陳柏謙說，勞動部不當勞動行為裁決委員會調查認定，文大推廣教育部解雇工會幹部目的即在打壓工會，在員工內部製造寒蟬效應，違反工會法，不當影響、妨礙、限制工會活動至為明顯。

因此判定文大解雇兩名工會幹部的行為無效，要求文大必須回復兩人工作，且必須給付這段期間所積欠兩人的薪資（加計年息5%）。此外，許惠峰下令解雇工會分部正副召集人，與工會發起許惠峰「施政周年滿意度調查」有「時間上之緊密關連性」，違法打壓工會「動機甚為明顯」。

圓矩法律事務所律師蔡晴羽說，勞動部不當勞動行為裁決委員會經歷四次調查，認定文大推廣部要資遣誰、何時資遣，「並無客觀標準」，都是由教育長與執行長二人決斷，甚至不存在任何內部公文與書面紀錄。

高教工會表示，文大應嚴格遵守裁決決定書要求「回復申請人與原職務相當之工作」。文大校長徐興慶及全體董事會，應依權責立即追究許惠峰違法行徑、撤換其主管職。文大應盡速與工會重新展開誠信協商，「否則高教工會將針對校方乃至董事會發動更大規模抗爭。」

翟敬宜說，校方違法解僱工會幹部的打壓事件，嚴重破壞工會團結權。這次不當勞動裁決的調查會中，主席和委員不斷質疑這點，驚訝一所知名大學要資遺勞工，竟然連基本的公文程序都不完備。權力如此高張的強權，基層員工心裡怎麼不恐懼，若不服膺順從，誰知道自己會不會是下一個，這也是為何他們要咬緊牙關打這場裁決的原因，「勞工不是可以被隨意欺負的，霸權是必須被唾棄的。」

文大推廣教育部人事組寄給被解僱工會幹部的信。圖／翟敬宜提供
文大推廣教育部人事組寄給被解僱工會幹部的信。圖／翟敬宜提供
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高教勞動部資遣

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