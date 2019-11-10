從沒見過海 清大師生教印度學童自製VR看海洋與極地
2019-11-10 10:29
聯合報 記者張雅婷
／新竹即時報導
清華大學教育學院大一有堂院必修課程「教育的國際視野」，暑假時將教室拉到拉達克，展開14天的教育服務，由教育學院邱富源教授帶著3名大一生，跟著由台大醫院的醫療服務團到中印邊界服務。
邱富源表示，台灣學生普遍生活環境都過得舒適安逸，清大教育學院「教育的國際視野」課，希望學生能勇於打破心理與地理的疆界，藉國際議題及講題與經驗分享，離開舒適圈去探索世界，學院以「打開束縛」、「推他一把」、「珍惜所有」為推動策略，引導學生觀看世界的視野，並鼓勵學生把握年輕的優勢，勇敢走出去。
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團隊教育服務對象共3所學校，抵達拉達克時，正好是印度宣布廢除印度憲法第370條，取消查謨-克什米爾邦之自治地的時候。邱富源表示，在城市街道上很多印度軍隊在行進，赫然發現國際新聞頭版頭條的場景就在眼前。邱富源說，在抵達目的地的車程途中，車窗外街道上群集荷槍的軍人很肅殺，是在台灣沒辦法體會的一種地區政治、軍事、種族、宗教糾結的氛圍。
根據清大師生觀察，當地學生學習動機非常強烈，因為他們相信知識的力量可以讓將來的日子變得更好，學生身處於開發中社會最需要理工人才的時代，因此對數學和科學有強烈的學習動機，山區學生雖然沒見過海，也以為VR(虛擬實境)是高不可及的科技，但這次在清大師生帶領下，他們可以輕鬆體驗到海底世界的悠遊，透過在仿佛海洋的實境中，觀察並了解海洋生物以及物種的相關知識。
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