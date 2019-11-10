政府補助大學辦社宅 台大：租屋行情仍高只是杯水車薪

2019-11-10 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



教育部補助大學在校外興辦學生社會住宅，多數大學都認為立意良善，但因各校條件不同，像台大周邊的租屋行情很高，補助也只是杯水車薪，且學校要還多承擔校外住宿學生的安全風險。

台灣大學總務長葛宇甯表示，教育部有了解到目前大專院校學生宿舍不足的問題，在資源有限的情況下，投入該筆經費，立意良善，但也可能只是杯水車薪，很難達到預期的效果。

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葛宇甯表示，主要原因在於興辦學生社會住宅的數量及分布，各校條件不同，以台大為例，學校周邊的學生租屋行情，就算有教育部的補助方案，其費用仍會比住學校的宿舍高出不少，再者，校外學生社會住宅管理標準也很難一致，可能有安全與治安的死角。

葛宇甯說，興建宿舍仍為最治本的方案，期待教育部能提供專款補助大專院校，汰換老舊學生宿舍，除降低興建成本，也可將宿舍的公共安全，包含耐震與消防，提升到滿足目前法規的標準。

台灣科技大學校長廖慶榮說，一般而言，屋況良好建物通常屋主會委託物業公司對外招租，且費用不低。願意整棟出租給學校大都屬於屋齡老舊或待整修建物，校方須先花大筆經費整修，以符合法令。將這些整修費用及後續維護管理費用攤提，學生繳納租金自然不低，每學期每一空床1萬元為補助上限，每學期至多補助總床數10%而言，學校不僅多承擔校外住宿學生安全風險，若學生不願意承租造成空床位過多，學校很可能必須自行負擔承租費用。

廖慶榮說，建議可由教育部出面評估合適建物承租，招標合適物業公司管理，再由各校提出床位需求申請，統一調度以減少空床位，這樣成功機會會很高，才能發揮學生社會住宅的美意。

廖慶榮表示，台科大因宿舍床數不足，曾嘗試在學校周邊承租民間公寓，規畫床位後再轉租給學生，然因成本居高不下，學生普遍接受度不高。目前學校則是於距校較遠的中和地區，承租了約100床的全新標準學生宿舍，四人房每床每月租金約3500元，因價格相對較低廉，學生接受度也較高。

廖慶榮說，若依教育部的補助辦法，每學期至多補助總床數10%，台科大承租的100床僅有十床，換算下來每學期可獲10萬的補助額度。若是補助集中於十床，則僅少數學生受惠；若以100床整體平均補助，每學期每床能減輕的負擔僅有1000元，就學生而言，不易感受優惠之處。建議教育部放寬補助的百分比。