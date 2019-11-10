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聖嚴思想國際學術研討會 廣徵漢傳佛教論文

2019-11-10 09:55聯合報 記者何定照／台北即時報導

法鼓山聖嚴教育基金會「第八屆漢傳佛教與聖嚴思想國際學術研討會」，明年6月29日至7月1日，在台北市集思台大會議中心舉行。法鼓山聖嚴教育基金會表示，本屆研討會主題為「境智一如：聖嚴思想與漢傳佛教的身心安樂與天地時空」，歡迎相關論文。

聖嚴教育基金會說，這屆子題包括：漢傳佛教文獻研究；漢傳佛教哲學思想研究；漢傳佛教中的禪學或禪宗思想史；漢傳佛教時空觀、宇宙觀或神聖空間的建構；漢傳佛教跨文化或跨區域之傳衍與流布；漢傳佛教之業、罪、懺悔、身體觀或倫理相關研究；聖嚴思想與現代社會；漢傳佛教在東亞。

聖嚴教育基金會表示，本屆研討會除維持個人論文發表方式，也鼓勵學者跨單位、跨領域，組成研究發表專場，專場發表小組須有三至四篇相關論文方能成立，小組成員可重複擔任主持、發表、評論，以不超過五人為限。個人及專場小組發表申請，請依據公布的研討專題，提供研究主題、目的、方法和預期成果，投稿截止日期為明年1月10日。

基金會表示，投稿前須請先至該會官網下載「研究論文徵文申請表」、「研究論文專場徵集申請表」，詳細了解相關規範。詳細資料至法鼓山官網查詢( http://www.shengyen.org.tw )，查詢專線：（02）23979300分機16。

聖嚴思想國際學術研討會廣徵漢傳佛教論文。圖為法鼓山天南寺內。記者何定照／攝影
聖嚴思想國際學術研討會廣徵漢傳佛教論文。圖為法鼓山天南寺內。記者何定照／攝影
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