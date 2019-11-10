獨／為蔡政府衝業績？教部砸千萬 補助大學辦學生社會住宅

2019-11-10 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



大專校院學生宿舍總數不足，許多學生必須校外租房。圖為學生宿舍示意圖。本報資料照片 分享 facebook

大專校院學生宿舍總數不足，許多學生必須校外租房。教育部為引導大學租用校外合法的住宅，作為專供出租給學生的學生社會住宅，2020年編列經費1200萬元，每學期每一空床最多補助1萬元，每學期至多補助總床數10%，規定學校應優先租給身心障礙學生、低收、中低收入戶學生，以及未設籍於社會住宅的學生。

「不應把學生宿舍和社會住宅混淆。」政治大學地政系特聘教授張金鶚說，面對當前房市問題，蔡英文總統的八年20萬戶的社會住宅政見至今績效不彰。現在教育部要補助大學校外興辦學生社宅空床，只是表面上掛著「社會住宅」的名義，在選舉前「美化」政績而已，有政治操作的意味，明顯是為了吸收年輕選票。根本只是學生宿舍，跟社宅一點關係都沒有。

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國內大專生20年來增加38萬多人，但學校宿舍床位只增8萬多床，供給相對緩慢，大專校院學生時常反映宿舍住宿空間不足，甚至環境老舊。

教育部補助專科以上學校校外興辦學生社會住宅空床作業要點的補助對象為專科以上學校，且不能是專案輔導學校。

教育部高教司長朱俊彰說，目前已有大學在外租民宅作為宿舍，如淡江、銘傳。未來如申請做為學生社會住宅，房東可享有租稅減免，提高租給學校的意願，同時教育部也會提供學校遇有部分空床時的補助，降低營運壓力。

教育部表示，教育部將組成專案審查小組，針對申請個案逐一審查後核定。補助採隨到隨審，全年度都可提出申請。學校應優先出租給弱勢學生，並應考量其負擔能力，予以租金分級優惠收費，也應優先提供一年級新生入住。

為確保學校能穩定持續提供學生住宿使用需求，要點明定租賃期間及興辦期間皆在三年以上，且當學期出租率達八成以上者，才能請撥補助經費。

教育部表示，學生社會住宅興辦後，學校應積極招租經營，而非僅被動仰賴本補助，因此明定補助以每學期每一空床1萬元為上限，每學期至多補助總床數10%。

張金鶚說，面對大學生宿舍不足問題，政府應有長遠規畫，幫助學校找地興建學生宿舍，學生的租屋品質和安全最重要。不能只是臨時性的短期補貼，「選舉到了就多補貼一點。」

張金鶚說，租屋市場普遍長期逃漏稅情況嚴重，產生「租金黑市」。政府要補貼給學校，宿舍就必須合法，但學校是否能負責任地找到安全合法的地方租給學生？房東若是跟學校簽約，就必須繳稅，甚至可能被查出之前逃漏稅，因此學校能否找到願意合作的房東也是關鍵。

高教工會組織部主任林柏儀說，單純提供補助鼓勵大學至校外租屋興辦宿舍，若沒有在租金上做管制，反而可能使得學校透過宿舍向學生「再賺一筆」。過去有私立大學董事會曾透過向自身親屬承租房屋，再要求陸生交換生必須以市場行情兩倍以上的高價入住引發爭議。也有許多學校與廠商合推高價的BOT宿舍引來學生不滿。這都應當是政府管理上應一併考慮的課題。