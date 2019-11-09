白先勇、李遠哲沒創意？李家同點出教部討厭指考的謎

2019-11-09 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／即時報導



包括清大、交大等頂尖大學部分校系今年指考分發招生名額不到一成，引發家長團體抗議，要求教育部針對個別校系的申請入學名額設上限，不能把指考分發名額壓縮到太低。教育部日前決議，明年會設上限，指考名額略增。

學者李家同昨天在臉書發表文章「永遠沒有答案的謎」，認為教育部鍾愛多元入學，以為指考分發和過去的大學聯招一樣，招進來的學生都只會考試、沒創意，但他反問，白先勇和李遠哲都是聯考時代的人，難道都沒有創意嗎？

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李家同表示，對他來說，有一個謎似乎永遠得不到答案，那就是為何教育部如此厭惡指考？指考的名額少得可憐，最近很多學者呼籲增加指考名額，總算有些結果，增385個名額。這是施捨行為，教育部明白表示贊成多元入學。

他指出，指考的考生不需要準備備審資料，未來也毋須準備學習歷程檔案，志願可以填很多，不像申請入學只能填6個志願。指考不需要面試，也只要繳一次考試的費用。指考的範圍涵蓋整個高中3年的範圍。

「教育部鍾愛多元入學，大概是認為指考和過去的聯招是一樣的，因此招收進來的學生都是只會念書而無創意者。」但李家同說，諾貝爾獎得主李遠哲就是經聯招進大學的，台大外文系畢業的小說家白先勇和王文興也是經過聯招的，他們沒有創意嗎?

「教育部能不能告訴全國人民，廢除聯招以後，我們國家就多了幾個極傑出的科學家和文學家等等？」

申請入學的考生要準備備審資料，理由是大學校系可根據備審資料決定要收哪位學生，也就是說，某某系看了備審資料後可決定不要這位學生。但李家同認為，其實我們整個國家面臨嚴重少子化，很多大學，包含若干國立大學在內，都在搶學生，而不是選學生。「這是現實，遺憾的是，在台北有權力決定一切的官員和學者完全漠視這個殘酷現實。」