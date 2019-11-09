吳清山獲頒木鐸獎 盼教育政策、研究與實務同心協力

2019-11-09 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



今年的中華民國教育學術團體聯合年會，頒發獎勵優秀教務服務人員的木鐸獎35名得主、服務獎36名得主。前國教署長吳清山獲木鐸獎，他表示，教育是國家下一代的競爭力來源，盼教育政策、研究與實務三者結合，同心協力培育下一代。

前國教署長吳清山獲頒今年木鐸獎，他呼籲教育政策、研究與實務三者結合，同心協力培育下一代。記者潘乃欣／攝影 分享 facebook

本屆木鐸獎由教育部政務次長范巽綠頒獎，范巽綠致詞時表示，第一線的教育服務人員多年來投入台灣教育發展，例如從九年一貫到十二年國教，前後花了10年討論，審課綱就花了兩年半。

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范巽綠說，感謝各界投入推動新課綱，不過教育要持續因應社會的快速變遷。目前的課綱也不是完美，仍有漫長目標要一直往前，例如科技領域師資還要補起來，有些老師還要動起來。隨網路發達，欣見老師們透過社群網路聯繫，勤跑工作坊來增能。

吳清山代表木鐸獎得主致詞，他說，有專業、有熱情，一定可以感動更多教育人。他也呼籲我國的教育政策、研究、實務結合在一起，研究可以作為政策的依據，政策幫助實務運作的更有效。新課綱已上路，未來需要大家努力，同心協力培養國家下一代競爭力。