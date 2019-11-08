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探索網站「大出青」上線 助青年寫下生涯清單

2019-11-08 21:53聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

年輕人，你這輩子非做不可的事是什麼？為助青年探索生涯，教育部青年署宣布網站「大出青」（https://www.youngout.tw）上線，設置「定義現在」、「曾經重視」和「探索未來」三大體驗區，助青年在互動的對話牆、影音素材中，勾勒未來樣貌、釐清自己的生涯清單。

大出青網站說明，觀展前，要先卸下現實的重量，思考「此刻的你，最想放下的是？」網站也邀教育或業界名人，包括雜學校創辦人蘇仰志、服務設計師林承毅、城市浪人共同創辦人張希慈、Skills for You執行長黃偉翔等人，錄影分享自己的生涯探索經驗。

青年署表示，教育部今年5月在華山文創園區的實體策展，獲廣大迴響，因此將展覽中受歡迎的素材搬上網路。線上策展收錄更多有趣又令人反思的留言與提問，邀大家一起交流、對話。

青年署也說，大出青網站現正推出快閃活動，邀青年參加「手寫字計畫」。只要到網站的「對話小卡牆」留言，寫下未來想實現的目標，或者此刻的感受、想法，並截圖貼在青年署指定的臉書貼文下，就有機會抽到知名手寫師的限量明信片，感受手寫的溫度。

為助青年探索生涯，教育部青年署製作「大出青」網站，邀青年上網互動體驗。圖／取自大...
為助青年探索生涯，教育部青年署製作「大出青」網站，邀青年上網互動體驗。圖／取自大出青網站
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