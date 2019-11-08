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偏鄉校長親自補救教學 救回成績也救回孩子的心

2019-11-08 20:01聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣褒忠國中是偏鄉小校，大半學生都是新住民家庭或隔代教養，學業成績普遍跟不上，受限於偏鄉教育資源及師資不足，校長陳昭龍卻不放棄任何孩子，親自帶領老師用心輔導，甚至以一對一方式伴讀，不僅挽救落後的課業，也挽救了孩子的心，榮獲全縣補救教學特優第1名，師生欣悅不已。

校長陳昭龍說，為挽救課業成績落後的學生，各校推動「學習扶助」的補救教學方案，偏鄉小校師資和教學資源不足，補救教學也成嚴峻挑戰，老師需要花更多時間、精神與教學方法來幫助提升學力。

陳昭龍表示，該校只有140學生，低收、隔代教養、新住民子女、單親家庭及親子年齡相差45歲等弱勢指標人數約有54％，想要扭轉課業頹勢實不容易。

為挽救每個學生課業，曾是數學老師的陳昭龍親自帶領老師利用周六或早自修全面投入補救教學，家境清苦的陳姓學生，原本父母已對他不抱希望，孩子也自暴自棄，經老師、校長多方鼓勵輔導，今年會考數學考出B的成績。

不但成績好轉，孩子從中獲取信心，性格逐漸改變，家長欣悅，「我得數學不是想像中那麼難！」原本數學最弱的他說，看到數學不再害怕，就像碰到任何困難，就直接面對就好。成績和心都改變了。

林姓女學生也是課餘要幫忙做家事，幫忙照顧幼小妹妹，鮮少時間溫習功課，語文閱讀理解差，國二開始接受課輔補救，會考也考出B，進步多多。

陳昭龍表示，想拉一個孩子上來並不容易，孩子課業落後或學習偏差，都有其原因，只要老師肯用心找出孩子的問題，「對症下藥」，相信改變孩子並不難，孩子獲得自信比什麼多好，看到孩子改變，老師也感慰。

褒忠國中除榮獲補救教學全縣特優第1名，校務評鑑、教師專業發展與課程評鑑也獲績優，3喜臨門，家長均予祝賀。

褒忠國中補救教學榮獲全縣冠軍，學生從中獲得更多成就感。圖／褒忠國中提供
褒忠國中補救教學榮獲全縣冠軍，學生從中獲得更多成就感。圖／褒忠國中提供
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校長陳昭龍也親自投入補救教學，許多孩子在他輔導下，成績精進。圖／褒忠國中提供
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接受輔導的孩子在老師勉勵下，利用課餘，用心學習，改變自己。圖／褒忠國中提供
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學校頒發給成績進步的學生獎學金和獎品。記者蔡維斌／翻攝
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補救教學偏鄉教育隔代教養

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