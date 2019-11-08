偏鄉校長親自補救教學 救回成績也救回孩子的心

2019-11-08 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



雲林縣褒忠國中是偏鄉小校，大半學生都是新住民家庭或隔代教養，學業成績普遍跟不上，受限於偏鄉教育資源及師資不足，校長陳昭龍卻不放棄任何孩子，親自帶領老師用心輔導，甚至以一對一方式伴讀，不僅挽救落後的課業，也挽救了孩子的心，榮獲全縣補救教學特優第1名，師生欣悅不已。

校長陳昭龍說，為挽救課業成績落後的學生，各校推動「學習扶助」的補救教學方案，偏鄉小校師資和教學資源不足，補救教學也成嚴峻挑戰，老師需要花更多時間、精神與教學方法來幫助提升學力。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳昭龍表示，該校只有140學生，低收、隔代教養、新住民子女、單親家庭及親子年齡相差45歲等弱勢指標人數約有54％，想要扭轉課業頹勢實不容易。

為挽救每個學生課業，曾是數學老師的陳昭龍親自帶領老師利用周六或早自修全面投入補救教學，家境清苦的陳姓學生，原本父母已對他不抱希望，孩子也自暴自棄，經老師、校長多方鼓勵輔導，今年會考數學考出B的成績。

不但成績好轉，孩子從中獲取信心，性格逐漸改變，家長欣悅，「我得數學不是想像中那麼難！」原本數學最弱的他說，看到數學不再害怕，就像碰到任何困難，就直接面對就好。成績和心都改變了。

林姓女學生也是課餘要幫忙做家事，幫忙照顧幼小妹妹，鮮少時間溫習功課，語文閱讀理解差，國二開始接受課輔補救，會考也考出B，進步多多。

陳昭龍表示，想拉一個孩子上來並不容易，孩子課業落後或學習偏差，都有其原因，只要老師肯用心找出孩子的問題，「對症下藥」，相信改變孩子並不難，孩子獲得自信比什麼多好，看到孩子改變，老師也感慰。