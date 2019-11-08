台灣之光！高中生用微藻淨化空氣 國際生物競賽奪金

2019-11-08 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市私立明道中學學生以環保署推動室內二氧化碳濃度指標發想，運用酵素及藻類，推出「微藻空氣淨化器」解決空汙，一舉奪下今年美國麻省理工學院舉辦的國際基因工程生物競賽（iGEM）冠軍。指導老師陳沛鴻博士表示，今年高中組超水準的表現不輸大學生。

美國麻省理工學院舉辦iGEM，為全球最具規模的合成生物與創意競賽課程，今年吸引全球40多個國家，共353個大學、高中生組隊參賽，競賽內容包括實驗設計與原理、基因工程實作、實驗模型製作與模擬、網頁與多媒體製作、團隊交流、產品推廣、海報與報告展演等多種面向，需要團隊多元人才合作。

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明道中學說，由明道中學22名學生組成的明道iGEM團隊，研究市面上各大品牌的空氣清淨機，發現幾乎沒有能解決二氧化碳及有機揮發物的產品，頂多只能過濾甲醛。明道團隊運用2種酵素將空氣中的二氧化碳及有機揮發物氧化分解或轉換，成為藻類能夠吸受的養分，有效解決空汙。

其中，研究酵素基因的部分獲「最佳複合基因元件獎」，利用人類紅血球細胞的基因片段模式，改造細菌基因，生產效能高且便宜的酵素，降低「微藻空氣淨化器」耗材成本，每個月更換藻類僅需10元、每日酵素不到1元，且不會造成環境廢料汙染。還可運用藍芽連結手機App，隨時監控室內二氧化碳濃度，並可換算使用坪效。

負責生物基因實驗的學生陳秉毅分享，參賽過程中邊做邊學，查論文、查實驗步驟，培養自主學習的能力。研究數學模擬的學生周子捷認為，透過iGEM競賽培養臨場反應能力，評審過程必須馬上想到解決方案。

學生張曜鵬認為，競賽過程培養問題解決的能力，感謝學校及師長提供創作環境。推廣行銷組的學生李家妤表示，團隊以建立公司商品為標準，製作財務、客戶、優劣勢、商業模式分析等，並在中小學舉辦5場以上的實驗教育推廣活動，拿下最佳創業支持獎。