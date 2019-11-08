親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

又傳內鬥？「大熊」、「學姐」遭民眾黨轟行政不中立

勝過課本 永年中學推《好讀周報》閱讀 師生都受益

2019-11-08 18:13聯合報 教育事業部

「學生喜歡《好讀》勝過國文課本，甚至問可不可以把課本改成《好讀》？」雲林縣永年中學國文老師余俐嫺透過《好讀周報》引導學生閱讀、思考，成效讓她都覺得驚訝。

位於雲林縣土庫鎮的永年中學雖因偏鄉資源不豐，但面對108新課綱，新任校長張榮聰認為，讓學生建立主動學習、多元閱讀的習慣，才能建構面對及解決問題的能力。

永年中學教務主任許正輝表示，以前的閱讀學習，原本都是國文老師自備教材，不僅老師負擔重，內容也難兼顧深度與多元，校方因此自本學期起採用《好讀》，讓老師專注引導、啟發學生興趣，師生都覺得受益不少。

余俐嫺提到，有一次她在課堂上討論霸凌，學生引用《好讀》中「智利政府調整捷運票價」一文，認為這是政府帶頭霸凌人民。余俐嫺說，如果沒有《好讀》的時事報導，學生不會想到這些答案，是這份刊物讓學生能快速掌握國際新知。

許正輝指出「閱讀素養」已列入永年國中部特色課程，老師從報紙挑選上課教材，除了製作學習單，也帶學生導讀與分析議題。學生不僅要分組討論，還得上台發表心得，這些紙本資料都會列入學習歷程，學期末將辦成果展，讓各班交流觀摩，「如果國中部實行成效不錯，未來高中部也要大推」。

學測在即，校方雖未規定高三學生看《好讀》，但高三忠班導師劉重佐仍鼓勵學生加入讀報行列。高三學生陳淞富直言，每周的《好讀》讓原本不看新聞的他開始期待讀報時間，學生李怡萱認為《好讀》就像血紅素，將世界的呼吸融入她的血液裡，也有學生笑稱「Blue Monday中的小確幸就是拿到熱騰騰的《好讀》」。

雲林縣永年中學的讀報時間，學生上台發表心得。圖／永年中學提供
雲林縣永年中學的讀報時間，學生上台發表心得。圖／永年中學提供
分享
永年中學高三忠班全班主動加入《好讀》讀報學習。圖／永年中學提供
永年中學高三忠班全班主動加入《好讀》讀報學習。圖／永年中學提供
分享
雲林縣永年中學國中部學生課堂上熱烈討論《好讀》內容。圖／永年中學提供
雲林縣永年中學國中部學生課堂上熱烈討論《好讀》內容。圖／永年中學提供
分享

霸凌小確幸

相關新聞

台灣之光！高中生用微藻淨化空氣 國際生物競賽奪金

2019-11-08 18:46

批校方無視釋字784號 黃國昌：應落實補考分數不打折

2019-11-08 17:56

諮商≠主動救人！校園推廣讓學生願意求助

2019-11-08 14:33

學校輔導人力沒跟上…大學生心事求助 誰來接住？

2019-11-08 14:26

國中小學生網路成癮 南投縣與亞洲大學共同合作防制

2019-11-08 12:39

1人顧26生像「救火隊」 特教師求救

2019-11-08 00:15

退休教師李聰任募書捐離島 再捐9千本

2019-11-07 23:00

國中生快運動！免試入學多採計體適能 太差影響志願

2019-11-07 21:08

特教師身心俱疲 有的轉職有的想輕生 教部伸援手

2019-11-07 19:25

激勵考校長主任 新北明年開原民教師行政人力培力課

2019-11-07 15:30

規定授課時數 國教署：會避免用一條尺規範

2019-11-07 14:19

教部擬綁資源班教學節數 「狠打教師一巴掌」

2019-11-07 14:18

1人顧26人 「像救火隊」 特教師聯合陳情

2019-11-07 14:16

資源班樣態落差大 教部擬授權彈性訂授課節數比率

2019-11-07 10:22

教育部擬訂教學最低時數 高中特教師蠟燭多頭燒

2019-11-07 10:13

獨／1人顧26個特教生撐不住 資源班教師們向政府求救

2019-11-07 09:56

學習歷程上路 教師恐行政大逃亡

2019-11-07 00:07

影／未來小學堂機器人當助教 新課綱機器人也要學素養

2019-11-06 16:15

桃市國小教師有創意！讓學生在暗室揮動LED戒做出燈箱

2019-11-06 15:30

新課綱累慘教師 籲減少授課時數

2019-11-06 15:25

教團籲增教師員額支持新課綱 教部：地方政府財源不足

2019-11-06 14:22

全國語文競賽將登場 今年首創不排序名次改等第

2019-11-06 13:29

再掀行政大逃亡？ 新課綱讓教師疲於奔命

2019-11-06 13:01

學習歷程檔案納申請入學標準 老師疲於奔命醞釀離職潮

2019-11-06 12:05

教團籲：私校建立「自我防腐機制」扭轉社會負面觀感

2019-11-06 10:34

私校籲提高教職員年金所得替代率 教團：政府聽到嗎

2019-11-06 10:26

高中學習歷程檔案上傳件數擬上修 高中師反彈

2019-11-06 10:20

創辦人驟逝 台東「孩子的書屋」該如何走下去？

2019-11-06 09:17

張忠謀勉勵台大畢業生：別以為考上台大就是人生巔峰

2019-11-06 08:40

私校轉型求生 瞄準長照商機

2019-11-06 00:36

全教總：校產是公共財 不是財團小金庫

2019-11-06 00:32

轉退卡關 私校聯合反校產充公

2019-11-06 00:28

私校要求政府補助 也盼少管一點

2019-11-05 20:22

私校籲退場董事會可拿部分校產 教團批漸失公共性

2019-11-05 19:48

台德高教互動增溫 赴德留學生創7年新高

2019-11-05 14:38

5大團體喊話總統參選人 別對私立大專院校差別待遇

2019-11-05 14:34

私校5團體抨「轉退條例」 財產信託會讓大學死更快

2019-11-05 14:33

「國家不應對私校差別待遇」 五大團體對總統參選人喊話

2019-11-05 11:42

台德高教互動增溫 我赴德留學人數七年新高

2019-11-05 11:16
看更多

熱門文章

87分不能再高？台大學生測資安漏洞 誤改全校成績

2019-11-08 12:00

多數縣市高中職免試入學 明年採計體適能

2019-11-08 00:25

國中生快運動！免試入學多採計體適能 太差影響志願

2019-11-07 21:08

陽明高中撤換校長爭議 宋慶瑋議會備詢「坦然面對」

2019-11-08 16:49

兩岸關係學者電郵遭駭 中山大學交叉比對揪出可疑帳號

2019-11-07 20:56

特教師身心俱疲 有的轉職有的想輕生 教部伸援手

2019-11-07 19:25

鼓勵終身學習 職業繼續教育修滿150學分可考大學

2019-11-07 21:19

少子化持續 更多大學生因親子關係尋求心理諮商

2019-11-08 11:03

大學生諮商需求增 逾五成學校輔導人力未達標

2019-11-08 10:29

中山大學電郵遭駭 學者籲政府防機敏技術外流

2019-11-08 13:29

千人排字拍MV 鎮南國小全校總動員慶生

2019-11-08 12:39

批校方無視釋字784號 黃國昌：應落實補考分數不打折

2019-11-08 17:56

台灣之光！高中生用微藻淨化空氣 國際生物競賽奪金

2019-11-08 18:46

南投縣國中小推廣BBC微型電腦 強化科技資訊教育

2019-11-08 10:38

職業繼續教育修滿150學分 可考大學

2019-11-08 00:21

資訊應用服務創新賽 元智大學端出WIFI真偽偵測系統

2019-11-08 14:44

中山大學傳電郵遭駭 教部關注是否有他校受害

2019-11-07 19:39

考太差自甩巴掌 女師管教過當

2019-11-07 23:20

台大生測資安漏洞 誤改成績人人都變87分

2019-11-08 14:23

1人顧26生像「救火隊」 特教師求救

2019-11-08 00:15

國中小學生網路成癮 南投縣與亞洲大學共同合作防制

2019-11-08 12:39

需諮商卻未求助者占七成 大學發問卷掌握潛在需求學生

2019-11-08 11:47

勝過課本 永年中學推《好讀周報》閱讀 師生都受益

2019-11-08 18:13

桃市中小學發明展 涼椅改良成輪椅幫祖父分憂

2019-11-08 00:03

用愛串連五縣市 中原大學青年以專長服務社區

2019-11-08 14:21

學校輔導人力沒跟上…大學生心事求助 誰來接住？

2019-11-08 14:26

弘光角色扮演 化身電競主角

2019-11-07 23:56

退休教師李聰任募書捐離島 再捐9千本

2019-11-07 23:00

諮商≠主動救人！校園推廣讓學生願意求助

2019-11-08 14:33

大學生諮商…愛情、友情因素占最多

2019-11-08 14:31

推動地方創生 屏大協助3鄉獲近億元補助

2019-11-08 17:07

文樂國小雙語繪本 傳承農芋文化

2019-11-07 23:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top