勝過課本 永年中學推《好讀周報》閱讀 師生都受益
2019-11-08 18:13聯合報 教育事業部
「學生喜歡《好讀》勝過國文課本，甚至問可不可以把課本改成《好讀》？」雲林縣永年中學國文老師余俐嫺透過《好讀周報》引導學生閱讀、思考，成效讓她都覺得驚訝。
位於雲林縣土庫鎮的永年中學雖因偏鄉資源不豐，但面對108新課綱，新任校長張榮聰認為，讓學生建立主動學習、多元閱讀的習慣，才能建構面對及解決問題的能力。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
永年中學教務主任許正輝表示，以前的閱讀學習，原本都是國文老師自備教材，不僅老師負擔重，內容也難兼顧深度與多元，校方因此自本學期起採用《好讀》，讓老師專注引導、啟發學生興趣，師生都覺得受益不少。
余俐嫺提到，有一次她在課堂上討論霸凌，學生引用《好讀》中「智利政府調整捷運票價」一文，認為這是政府帶頭霸凌人民。余俐嫺說，如果沒有《好讀》的時事報導，學生不會想到這些答案，是這份刊物讓學生能快速掌握國際新知。
許正輝指出「閱讀素養」已列入永年國中部特色課程，老師從報紙挑選上課教材，除了製作學習單，也帶學生導讀與分析議題。學生不僅要分組討論，還得上台發表心得，這些紙本資料都會列入學習歷程，學期末將辦成果展，讓各班交流觀摩，「如果國中部實行成效不錯，未來高中部也要大推」。
學測在即，校方雖未規定高三學生看《好讀》，但高三忠班導師劉重佐仍鼓勵學生加入讀報行列。高三學生陳淞富直言，每周的《好讀》讓原本不看新聞的他開始期待讀報時間，學生李怡萱認為《好讀》就像血紅素，將世界的呼吸融入她的血液裡，也有學生笑稱「Blue Monday中的小確幸就是拿到熱騰騰的《好讀》」。
留言